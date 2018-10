« C’était vraiment un des plus grands renversements dans la politique de New York. » C’est ainsi que la journaliste de Politico, Madina Touré, décrit l’entrée en scène d’Alexandria Ocasio-Cortez.

En juin, la jeune femme de 28 ans, qui avait travaillé pour la campagne de Bernie Sanders en 2016, a obtenu l’investiture démocrate pour devenir la représentante du 14e district de New York.

Sa victoire a causé un choc au sein du Parti démocrate. Après tout, Alexandria Ocasio-Cortez a défait Joe Crowley, un ténor qui était élu à Washington depuis près de 20 ans et qui avait même des visées sur la présidence de la Chambre des représentants.

Un local de campagne d'Alexandria Ocasio-Cortez dans le quartier Queens à New York Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

Assurance maladie accessible à tous, abolition de l’agence responsable d’appliquer les lois d’immigration : les positions de la candidate, comme les autres qui sont associés à l’aile socialiste du parti, vont plus loin que les propositions traditionnelles de bien des démocrates.

Selon Madina Touré, cette plateforme s’explique entre autres par la réalité des quartiers new-yorkais, comme Queens et le Bronx, qu’Alexandria Ocasio-Cortez entend représenter à Washington.

« Beaucoup de gens dans ces quartiers ont des soucis avec les politiques d’immigration du président Donald Trump. Le fait qu’elle [Alexandria Ocasio-Cortez] a parlé d’abolir l’agence d’immigration a été très populaire avec les électeurs ici », souligne par exemple Madina Touré.

Le quartier Queens, à New York Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

« L’immigration est un grand enjeu », confirme une électrice rencontrée dans une rue de Queens, qui estime aussi que les résidents du quartier accordent une grande importance à d’autres questions, comme le prix des logements.

La candidature d’Alexandria Ocasio-Cortez résonne au-delà des frontières de ce quartier.

Un soir de semaine à la fin de septembre, les étudiants de l’Université Columbia étaient très nombreux à attendre devant l’église Riverside au nord de Manhattan, où Alexandria Ocasio-Cortez participait à une discussion avec l’économiste et Prix Nobel Joseph Stiglitz.

« Elle n’a pas de filtre, ce sera très bien à Washington », notait une étudiante venant tout juste de s’inscrire pour devenir bénévole de la campagne Ocasio-Cortez.

Pour de nombreuses personnes rencontrées sur place, la candidate et les idées qu’elle véhicule représentent ce dont le Parti démocrate a besoin pour motiver certains électeurs qui ont boudé les urnes aux élections de 2016.