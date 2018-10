Le film propose un monde mystique et merveilleux peuplé par les animaux du zodiaque.

Les producteurs de Toonbox Entertainment et GAMA Entertainment ont indiqué que Jackie Chan prêterait sa voix à un vieux chat.

L'histoire tourne autour d'un tigre, d'un rat et d'un dragon – représentant la force, l'intelligence et le courage – alors qu'ils entreprennent de résoudre des mystères.

Toonbox Entertainment est établie à Toronto, tandis que GAMA Entertainment est à Los Angeles.

Jackie Chan a déjà fait du doublage dans les films Kung fu panda et Opération noisettes 2 (The Nut Job 2 : Nutty By Nature).