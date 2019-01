Centre jeunesse : tenter de recoller l'enfance cassée

Tous les jours, en me rendant au travail, je passe devant le pavillon Saint-Georges du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, situé rue Bégin, à Chicoutimi. Un bâtiment quelconque, dont le nom n'évoque pas les vies brisées d'adolescents qu'on tente d'y réparer. Parce que cette réalité existe, mais qu'on préfère généralement ne pas s'y attarder, j'ai voulu voir et savoir ce qui se cache derrière ces murs. Incursion dans le pavillon de la dernière chance.

Un texte de Jean-François Coulombe

D'aussi loin qu'il se souvienne, Guillaume (nom fictif) a vu son père battre sa mère. Quand il est devenu assez grand pour recevoir des coups, à l’âge de quatre ans, ce fut à son tour de subir les foudres de son géniteur. De là à dire que la violence fait partie de son ADN, il n'y a qu'un pas, que l'adolescent de 15 ans a franchi dès son plus jeune âge.

J'ai tout le temps frappé des jeunes, tout le temps, tout le temps été dans la violence, j'ai vécu de l'intimidation, après ça j'ai été battu par mon père, plus la violence conjugale...

- Ça doit être dur?

- Non, on s'habitue... Un moment donné, tu viens que tu la banalises la violence.

Jusqu'au jour où ce cercle vicieux l'a mené à l'hôpital. Lorsqu’il en est sorti, plutôt que d'être ramené à la maison, on l'a conduit au Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un peu malgré lui, il a accepté de signer un bail de huit mois. C'était ça ou un passage devant un juge. Il a décidé de venir sur une base « volontaire ».

Quand j'ai vu les [sandales] Crocs, j'ai allumé que j'étais dans un centre pour jeunes.

- Quand t'as vu les Crocs?

- Oui.

- Pourquoi?

- Parce que, avec ma mère, on est allés dans un centre d'hébergement pour femmes battues pis la TS [travailleuse sociale] pour les enfants là-bas m'avait dit que quand tu rentres dans un centre jeunesse, t'as des Crocs. Fait que quand j'ai vu les Crocs, j'ai comme allumé.

Il y a un évier et quelques tablettes dans chacune des chambres. Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe

Guillaume vit au foyer B depuis six mois. Son dossier sera réévalué en décembre. En attendant de connaître son sort, il passe beaucoup de temps à réfléchir entre les quatre murs de sa chambre. Sans cellulaire, sans accès aux réseaux sociaux, ça laisse beaucoup de temps pour ressasser les blessures du passé.

Mes parents trouvent que j’ai cheminé, mais moi je vois pas de différence. Guillaume, pensionnaire du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

À écouter : Le journaliste Jean-François Coulombe raconte son incursion

Le dernier recours

Guillaume est l'un des 100 jeunes hébergés par le Centre jeunesse de la région. Au total, 109 lits sont disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les cas les plus lourds sont envoyés à l'Institut La Chesnaie, à Roberval. On y trouve une unité sécuritaire pour les jeunes contrevenants qui sont condamnés pour différents délits par les tribunaux de la jeunesse. Ils y suivent un programme de réhabilitation et ne peuvent sortir de leur unité.

Au Centre Saint-Georges, on retrouve une unité d'encadrement intensif pour les jeunes qui souffrent d'une grande détresse et dont on craint pour la sécurité. Ils sont étroitement surveillés. Les autres logent dans des unités de vie. Ils sont également suivis et surveillés, mais ont des droits de sortie. Certains vont à l'école à l'extérieur des murs du centre et, comme le but ultime est la réintégration familiale, la plupart sont en contact périodiquement avec leurs parents.

La salle des douches Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe

Chaque foyer peut accueillir jusqu'à 12 adolescents âgés de 12 à 18 ans. Tous les foyers ont des espaces communs (salle à manger, salle de séjour, salle des douches), un téléviseur et un ordinateur. Les adolescents dorment dans une petite chambre individuelle et minimaliste : un lit simple, une petite fenêtre grillagée, une table de chevet, un lavabo et quelques tablettes. Le tout fixé au mur pour éviter que les pensionnaires s'en servent pour se blesser ou pour faire du grabuge. La violence, verbale ou physique, fait partie de ce que les éducateurs vivent au quotidien.

La salle de jeux du foyer B Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe

Les jeunes arrivent tellement en détresse que, souvent, la seule façon qu'ils ont de s'exprimer, c'est avec la violence. On essaie de les outiller pour qu'ils apprennent à nommer leurs choses de façon différente , explique Claudia Rancourt, éducatrice au foyer B du pavillon Saint-Georges.

Les garçons et les filles vivent dans des foyers séparés. La violence est présente chez les filles également, mais elle s'exprime différemment, selon l'éducatrice du foyer F, Alexandra Perron.

Il y a beaucoup de violence verbale, mais je pense que la violence qui marque le plus tout le monde de façon générale, c'est la violence qu'ils peuvent se faire envers eux autres. Une tentative de suicide ou de l'automutilation, ça fait encore plus mal que de se faire dire un mot méchant , affirme celle qui travaille auprès des jeunes depuis 16 ans.

La salle d'ordinateur de l'unité de vie Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe

Un nouveau départ

Père absent, relation conflictuelle avec sa mère, Florence (nom fictif), 16 ans, a trouvé refuge dans la drogue dès l'âge de 13 ans. Après des séjours infructueux en famille d'accueil et quelques fugues, sa travailleuse sociale a pris la décision de l'envoyer au pavillon Saint-Georges, contre son gré.

J'ai pleuré, je voulais pas voir ma TS, je voulais voir personne. Ça me tentait vraiment pas. Florence, pensionnaire du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Quarante jours plus tard, elle s'apprête à quitter le pavillon pour un appartement supervisé. Elle passera la prochaine année à « Appart en ville », un outil développé par le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Fondation pour l'enfance et la jeunesse. Cet appartement supervisé vise à permettre aux jeunes adultes de cheminer vers l'autonomie. Il est situé face au Cégep de Chicoutimi, où Florence espère poursuivre ses études en droit. Au final, son séjour au pavillon Saint-Georges aura été bénéfique.

Je ne regrette pas mon séjour. Ça m'a fait du bien et ça m'a fait comprendre des choses : que la drogue, c'était pas fait pour moi. Là, j'ai arrêté, j'ai éloigné les mauvaises personnes, j'ai beaucoup travaillé sur moi , affirme l'adolescente.

Ce genre de victoire, c'est la plus belle récompense pour les éducatrices.

De voir que ces jeunes-là sont capables de s'en sortir pis qu'ils sont capables d'évoluer dans la vie pis qu'on est capables de les retourner dans leur milieu, c'est ce qui devient notre plus grande paie , explique Claudia Rancourt.

Claudia Rancourt et Alexandra Perron, deux éducatrices, et Isabelle Larouche, chargée de projet au Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe

Toutes les histoires ne connaissent pas une fin aussi heureuse. Certains passent plusieurs mois, voire plusieurs années au Centre jeunesse. Comme il s'agit du dernier recours, il n'existe pas d'autre choix que de les laisser voler de leurs propres ailes ou de les retourner dans leur milieu familial une fois l'âge de la majorité atteint, en espérant que le temps et les conseils prodigués au fil des ans feront leur oeuvre.

Tout ce qu’on peut faire, c’est espérer que les petites graines qu’on a semées vont finir par les aider à s’en sortir dans quelques années. Alexandra Perron, éducatrice au foyer F

Une visite remuante

En sortant du Centre jeunesse, le soleil brillait et les couleurs d’automne étaient à leur paroxysme. J’ai pensé à mon adolescente de 14 ans, qui fait partie de l’équipe de volley-ball de son école secondaire, qui côtoie les élèves les plus brillants de son niveau en mathématiques et qui rêve déjà de fréquenter les plus grandes universités. Puis j’ai repensé à ce que Guillaume m’a répondu quand je lui ai demandé comment il envisageait l’avenir.

J’ai juste hâte d’être libre, parce qu’ici je me sens prisonnier.

J’en ai conclu que s’il est vrai que nul ne choisit l’endroit et le milieu où il vient au monde, il n’en demeure pas moins que ce hasard est déterminant pour la suite de notre existence.

Pour le meilleur… et pour le pire.