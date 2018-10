Je suis excessivement heureux , a déclaré Alain Guay, qui vit à Shippagan depuis trois ans.

Ce retraité de 66 ans, originaire de Granby, au Québec, a travaillé comme mécanicien chez Molson. Pour lui, cet argent va lui permettre de réaliser des rêves et de voyager en Europe. Déjà, je me suis acheté un pick-up , laisse-t-il tomber.

Alain Guay, à Shippagan, entouré d'employées de Loto Atlantique Photo : Radio-Canada