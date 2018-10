L'APTS représente 900 employés du CISSS de la Côte-Nord dont des techniciens de laboratoire, des physiothérapeutes, des techniciens de radiologie, mais aussi des psychologues et des travailleurs sociaux.

L'organisation syndicale dénonce l'attitude de la partie patronale qui s'est retirée de la table des négociations vendredi.

L'APTS déplore vivement ce geste qu'elle qualifie d'unilatéral du Centre intégré de santé et de services sociaux de La Côte-Nord.

Une pancarte qui interpelle directement les dirigeants du CISSS de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Dans les dernières semaines, on sentait que l'employeur y mettait un enjeu vraiment monétaire, lance Danielle Duguay, porte-parole de l'APTS sur la Côte-Nord.

Danielle Duguay, porte-parole de l'APTS sur la Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

En tout cas, on espère que cette fois-ci ça ne sera pas encore les services directs à la population puis les conditions de travail des membres dans la région qui vont être touchés. Danielle Duguay, porte-parole de l'APTS sur la Côte-Nord

La semaine dernière, Danielle Duguay avait interpellé le président-directeur général du CISSS, Marc Fortin, lors de la rencontre du conseil d'administration du centre de santé pour lui demander de continuer à négocier même si le délai initialement prévu par la loi, le 30 septembre, était dépassé.

Les négociations achoppent notamment sur les enjeux de mobilité de la main-d'oeuvre entre les différents établissements du CISSS. Les budgets de formation sont aussi parmi les points litigieux.

On est venu quand même à deux ententes de principes avec la CSN dans la nuit de vendredi à samedi [...] les employés de la catégorie 2 et la catégorie 3, mais avec les deux autres syndicats, l'APTS et la CISNEQ, ça n'a pas été possible , indique Sandra Morin, adjointe du PDG du CISSS de la Côte-Nord et responsable des relations médias.

Sandra Morin, adjointe du PDG du CISSS de la Côte-Nord et responsable des relations médias Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Cependant, les négociations vont se continuer, ce n'est pas fini. Il va y a voir un médiateur de nommé et on va avoir deux mois pour négocier, poursuit Sandra Morin. On va continuer. Les gens ont négocié de bonne foi jusqu'à maintenant. On est très optimistes que ça va se régler.

La loi prévoit que le processus de médiation entre l’APTS et la partie patronale sera enclenché le 10 octobre.

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau