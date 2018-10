Un texte de Rémi Authier

Chaque hiver depuis les années 1950, des milliers de kilomètres de routes sont créées dans le nord du pays. Bout à bout, les routes du Nord manitobain et ontarien forment à elles seules un système routier assez long pour relier Montréal et Vancouver.

Le Manitoba compte environ 2100 km de routes d'hiver qui relient plus d'une vingtaine de communautés comme la Première Nation de Barren Lands située à plus de 900 km de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Souvent appelés routes de glace, ces chemins sont normalement créés à partir de la mi-janvier et traversent lacs, rivières et marécages. Ils redeviennent impraticables avec la venue du temps chaud à la fin du mois du mars.

En mettant bout à bout les routes d'hiver créées chaque année au Manitoba et en Ontario, on obtient une route assez longue pour relier Montréal et Vancouver. Photo : Radio-Canada

Ce sont des artères vitales pour les communautés du Nord. Pendant les 10 autres mois de l'année, elles n'ont accès qu'au transport par avion. Sans ces routes, le coût pour faire livrer carburant, vivres et matériaux de construction exploserait puisque le transport par avion est deux à trois fois plus cher que le transport routier.

Menacées par les changements climatiques

La saison des routes de glace diminue. Selon une étude, en 2020 sa durée sera raccourcie de 5 jours par rapport aux moyennes historiques. Elle comptera 14 jours de moins en 2080. Une autre étude prévoit que la saison sera raccourcie de 8 et 21 jours respectivement en 2020 et 2080.

Historiquement, les routes étaient ouvertes pour 50 à 55 jours par année en moyenne. On a déjà vu une tendance de réduction de la période d'ouverture. Par exemple, pendant l'hiver de 1999-2000, elles ont été utilisables pour seulement 20 jours. Angie Daze, chercheuse de l'Institut international du développement durable

Selon le professeur d'économie des transports de l'Université du Manitoba, Barry Prentice, on observe de plus en plus de périodes au cours desquelles des hivers cléments rendent ces routes impraticables. Des précipitations hâtives nécessitent aussi des travaux plus importants lors de leur création.

Le chef de la Première Nation de Barren Lands au Manitoba, John Clarke, estime qu'une saison de route de glace raccourcie d'une dizaine de jours causerait de graves problèmes à sa communauté. Photo : Fournie par John Clarke

Pour les communautés qui dépendent de ces routes, la perspective de voir la saison raccourcir de quelques jours suscite de grandes inquiétudes.

Même avec dix jours de moins ce sera difficile de faire venir nos vivres pour l'année, puisque nous recevons normalement notre diesel pour toute l'année. Dix jours ça peut avoir un grand impact parce que sans ce combustible nous n'avons pas d'électricité. John Clarke, chef de la Première Nation Barren Lands

Les routes de glaces permettent aussi aux résidents de ces Premières Nations de facilement visiter d'autres communautés isolées, pour voir des amis, la famille et pour chasser. En plus de leur impact économique, les changements climatiques pourraient augmenter l'isolement de milliers de Canadiens.

À la recherche de solutions

Au Manitoba seulement, le système de routes d'hiver coûte chaque année 9,5 millions de dollars et la facture est répartie également entre Ottawa et Winnipeg. Le gouvernement provincial a par ailleurs augmenté ses dépenses pour modifier le tracé de routes, afin d'éviter qu'elles traversent les étendues d'eau plus susceptibles d'être impraticables, explique le directeur de la construction et de l'entretien du ministère de l'Infrastructure du Manitoba, Larry Halayko.

Nous avons créé des viaducs permanents lorsqu'une route d'hiver située sur la terre ferme rencontre une rivière qui gèle difficilement. Nous y construisons un pont permanent pour éviter de créer un bout de route de glace qui traverse la rivière et nous avons vu un impact positif sur la durée de la saison des routes de glace. Larry Halayko, directeur de la construction et de l'entretien du ministère de l'Infrastructure

Devant la menace des changements climatiques, que peuvent faire les autorités pour continuer d'offrir aux communautés du Nord un accès à faible prix au reste du pays?

La solution la plus simple, mais aussi la plus coûteuse serait de transformer les milliers kilomètres de route d'hiver en routes permanentes. Selon Larry Halayko, il faudrait dépenser entre 2 et 3 millions de dollars par kilomètre pour construire de telles routes, soit une facture totale d'environ 6,5 milliards de dollars pour cette seule province.

Le professeur d'économie des transports à l'Université du Manitoba, Barry Prentice, estime, comme la province, qu'il en coûterait 6,5 milliards de dollars pour transformer toutes les routes d'hiver du Manitoba en routes permanentes. Photo : Fournie par Barry Prentice

Le professeur Barry Prentice propose quant à lui une approche totalement différente : l'utilisation de dirigeables. Selon lui, cette technologie était déjà utilisée dans des régions froides il y a 80 ans et il serait possible d'offrir le transport de biens et de personnes à bas prix tout au long de l'année.

Les dirigeables se déplaçaient relativement vite. Ils pouvaient atteindre 145 km/h et transporter 70 tonnes de matériel. Barry Prentice, professeur d'économie des transports de l'Université du Manitoba

Barry Prentice précise que les dirigeables présentent certains avantages par rapport aux avions. Ils peuvent se déplacer dans le brouillard, ils n'ont pas besoin de longue piste d'atterrissage et ils pourraient être propulsés par un moteur à l'hydrogène n'émettant pas de pollution. Il déplore toutefois le manque de soutien des gouvernements pour son projet.

Le professeur Barry Prentice croit que le développement de dirigeables permettrait de diminuer les coûts de transport de marchandises et de personnes dans le nord du Canada, mais il se désole du manque d'intérêt des gouvernements. Photo : Fournie par Barry Prentice

Ce soutien viendra peut-être lorsque ces artères vitales ne pourront plus soutenir la vie dans le Nord. En attendant, pour des milliers de Canadiens, chaque hiver apporte une lueur d'espoir qui fond toutefois un peu plus avec le temps.