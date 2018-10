Au moins douze véhicules de police et deux véhicules paramédicaux ont été dépêchés près d'une maison du quartier de Willowgrove, au nord-est de Saskatoon.

Les résidents n’avaient aucune idée de la raison pour laquelle la police avait encerclé leur maison. Grant Obst, sergent-chef de la Police de Saskatoon

La police a reçu un appel avant 9 h 00 du matin d’un homme disant avoir pris en otage deux personnes dans une maison de Lucyk Crescent. Il affirmait avoir maîtrisé deux personnes, avoir tiré sur quelqu’un dans la maison, et vouloir de l’argent, selon le sergent-chef de la Police de Saskatoon, Grant Obst.

Ce n’est qu’une fois les forces de l’ordre arrivées dans le quartier encore endormi, que l’appel s’est révélé être un faux. Les équipes mobilisées comprenaient notamment un membre de l’unité tactique et un membre de l’unité canine.

La police a dû répondre sérieusement, au cas où il s’avérerait par la suite qu’il s’agissait finalement d’une véritable crise. Grant Obst, sergent-chef de la Police de Saskatoon

« Il n’y avait rien, si ce n’est quelqu’un gaspillant beaucoup de temps et de ressources », explique Grant Obst. Il ajoute que ce genre de déploiement a des coûts et des répercussions. « Si vous avez 10 ou 12 policiers, une unité canine, une unité d’ambulance déployée à un certain endroit de la ville, évidemment, ça veut dire que d’autres endroits ne sont pas couverts, ou qu’ils sont négligés », explique le policier.

Grant Obst précise que ces ressources ont été bloquées pendant au moins une heure, la police ayant commencé à quitter les lieux vers 9 h 30.