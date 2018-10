Stephen Maloney, 56 ans, et son fils Mitchell Maloney, 24 ans, font face à des accusations d’entrée par effraction, de voies de fait armées, de voies de fait ayant causé des lésions, de menaces et d’enlèvement.

Vendredi matin, un homme de 23 ans a hélé une auto-patrouille de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve sur le bord d’une route à Mount Pearl, et affirmé que deux individus étaient entrés par effraction dans sa résidence de Paradise, pour ensuite l’agresser à coups de bâton de baseball et le kidnapper.

Les policiers ont appréhendé les suspects peu après. Ils indiquent que ceux-ci connaissaient la présumée victime, qui a été hospitalisée pour des blessures.

Des citoyens soutiennent les deux suspects

Un groupe souhaitant démontrer son appui aux deux suspects arrêtés la semaine dernière s’est donné rendez-vous sur le quai à Witless Bay, lundi.

On se sent mal. Ces deux gars ont passé la fin de semaine en prison , lance l’organisateur du rassemblement de lundi, Mike Cahill, qui connaît les deux accusés et les considère comme « des victimes, pas de criminels ».

Des résidents de Witless Bay disent que la criminalité a augmenté dans la communauté ces dernières années. Selon M. Cahill, des articles coûteux comme des véhicules tout terrain, des génératrices et des outils, sont volés, et des malfaiteurs entrent par effraction dans les stations-service et les épiceries.