Un texte de Claudine Brulé

La province dit vouloir informer les Ontariens sur les lois et règles liés au cannabis, mais aussi les mesures de santé et de sécurité entourant sa légalisation.

Les publicités seront diffusées dans les médias traditionnels; le gouvernement ciblera aussi particulièrement les jeunes sur les médias sociaux et en ligne, où ils passent de plus en plus de temps.

Une campagne de sensibilisation sera aussi organisée sur les campus des collèges et des universités.

La procureure générale de l'Ontario, Caroline Mulroney, précise que la campagne publicitaire ne vise pas à faire la promotion du cannabis.

Quel que soit l’endroit où vous visionnez notre campagne de sensibilisation, notre engagement est de protéger les jeunes, à assurer la sécurité routière et des collectivités et à lutter contre le marché illégal. Caroline Mulroney, procureure générale de l'Ontario

La campagne sera diffusée en plus de dix langues, mais on ne sait pas pour l'instant si le français sera l’une d’elles.

Ces publicités vont aussi diriger les Ontariens vers le site web du gouvernement qui offre des détails sur la légalisation du cannabis dans la province.

La Procureure générale @C_Mulroney affirme que son gvt a consulté à profusion pour déterminer la façon de vendre le cannabis à des fins récréatives dans la province.

En Ontario, le cannabis sera vendu en ligne uniquement, et ce, par une agence provinciale, à partir du 17 octobre.

Les premiers magasins privés ouvriront le 1er avril. Ces magasins devront obtenir un permis de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Les municipalités ont jusqu'au 22 janvier pour dire si elles ne veulent pas de magasins de marijuana sur leur territoire.