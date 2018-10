Un texte de Geneviève Proulx

Cette dénonciation, présentée à un juge de paix visait à obtenir un mandat de perquisition, avait été mis sous scellé au palais de justice à la demande de l'enquêteur. C'est à la suite d'une demande au Tribunal par Radio-Canada que la Cour a ordonné que soit rendue publique cette dénonciation. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a finalement remis une copie de cette dénonciation, un document de 272 pages, mercredi.

En septembre 2017, le DPCP avait annoncé qu'aucune accusation criminelle ne serait déposée contre l'entreprise. Après analyse, il avait conclut ne pas être raisonnablement convaincu d'être en mesure d'établir la culpabilité de quiconque.

En juillet 2015, Neptune avait plaidé coupable à un avis d'infraction émis par la Commission de santé et sécurité au travail. L'entreprise a reconnu « avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors d'un déversement d'acétone dans des conditions non sécuritaires et dangereuses. Une amende de 58 420 $ lui avait été imposée.

Une enquête de 232 000 $

Cette enquête est la plus longue de toute l'histoire du Service de police de Sherbrooke (SPS). Deux enquêteurs ont travaillé sur cette enquête pendant cinq ans. Selon des documents obtenus en vertu de la Loi d'accès l'information, les coûts engendrés par cette enquête dépassent les 232 000 $.

Ce montant inclut le salaire des enquêteurs, des frais de consultants et des frais de déplacement et d'hébergement. Toutefois, il n'inclut pas le temps de supervision, le temps des équipes spécialistes et le temps des enquêteurs avant qu'ils ne soient dégagés à temps plein sur le dossier.

