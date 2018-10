Ces embauches « représentent un investissement total de près de 15 millions [de dollars] », a expliqué mardi l'Association des employeurs maritimes (AEM) par communiqué.

Elles sont rendues nécessaires par la croissance des activités du Port de Montréal, qui sont elles-mêmes liées à la croissance économique.

« Le nouvel accord qui remplacera l'ALENA donne une prévisibilité au marché et nous permet d'augmenter la taille de notre équipe une seconde fois en 2018 », écrit Stéphane Morency, président et chef de la direction de l'AEM.

D'après le site web du Port de Montréal, le volume de marchandises transitant par la métropole québécoise a bondi en août de 17,4 % par rapport au même mois l'an dernier, atteignant l'équivalent d'un peu plus de 151 000 conteneurs de 20 pieds. Depuis le début de l'année, les importations de conteneurs ont donc grimpé de 9,5 % pour un total de 1,11 million de conteneurs.

Le Port de Montréal est le deuxième port en importance du pays. Quelque 16 000 emplois directs et indirects en dépendent, et ses retombées économiques sont évaluées à un peu plus de deux milliards de dollars.