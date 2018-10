Depuis 21 ans, Gia Tran se rend presque tous les jours au bureau de la fondation avec en mains, un petit montant d'argent gagné après avoir amassé des bouteilles dans son quartier. L’organisme prend note des dons depuis 10 ans seulement, mais il estime que Mme Trans leur a remis environ 15 000 $ au fil des ans.

« C’est toujours la même chose », raconte Dianne Parker, réceptionniste au bureau de la fondation.

Elle entre avec un grand sourire et elle dit toujours : “J’aime tout le monde ici et je veux aider les gens”. Dianne Parker, réceptionniste, B.C. Cancer Foundation

Gia Tran vit près des rues Hastings et Main et arpente les environs à la recherche de bouteilles consignées. Elle confie que l’été est une saison où ses gains sont plus élevés parce les gens boivent plus à l’extérieur. L'aînée ajoute aussi préférer les cannettes aux bouteilles de vitres qui sont plus lourdes à transporter.

Photo : Rafferty Baker/CBC

Quand elle sent qu’elle a assez accumulé de contenants vides, elle marche vers le commerce qui les récupère ou s’y rend en autobus. Elle aime mieux s’y rendre à pied qu’attendre après l’autobus. Mme Tran explique que les chauffeurs limitent aussi la quantité de sacs qu’elle peut y transporter. Une fois l’argent en main, Gia Tran se rend au bureau de la fondation en autobus et à pied. Le parcours pour l’aller lui prend entre 45 minutes et 90 minutes.

La sexagénaire a du mal à expliquer pourquoi elle a choisi la Fondation britanno-colombienne du cancer. À ce point-ci, l’habitude est toutefois fortement ancrée. « Je ne sais pas pourquoi. Les gens sont contents, je suis contente aussi ».

Avec des informations de Rafferty Baker et Caroline Chan, CBC News