Un texte de Camille Feireisen

Les tentes accueilleront les usagers une dernière fois mercredi de 19 h à 23 h, à l'heure habituelle de service.

La pluie et les vents d'octobre rendent difficile la poursuite des activités en toute sécurité sous des tentes, explique la Société dans un communiqué. Dimanche soir, les tentes n'ont pas pu être plantées à cause de vents trop violents.

Nous ne prenons pas cette décision à la légère, mais à cause du climat, et puis de la réticence du gouvernement actuel à travailler avec les membres de la communauté qui tentent de sauver des vies, cela demande des stratégies différentes , déclare Steph Massey, bénévole à la Société de prévention des surdoses.

Le Centre de santé communautaire de Parkdale Queen Ouest avait d'ailleurs reçu une approbation et prévoyait ouvrir un centre de prévention des surdoses dans une caravane du centre de santé en août dernier. Tout était fin prêt à son ouverture, précise Steph Massey.

Mais c'est à ce moment-là que le gouvernement progressiste-conservateur de l'Ontario a annoncé un moratoire sur l'ouverture de nouveaux centres afin d'évaluer leur efficacité.

Ottawa a accordé le 28 septembre un sursis de six mois à ces établissements, alors que la province poursuit son examen de la question. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, a indiqué mettre la touche finale à ses recommandations .

En attendant, la caravane du centre de santé est inutilisée, tandis que des bénévoles montent et démontent chaque jour des tentes à quelques pâtés de maisons de là, se désole Zoe Dodd, bénévole à la Société.

Nous ne pouvons pas continuer à fournir des services essentiels pour sauver des vies dans les parcs ou à titre bénévole, alors que tous les ordres de gouvernements continuent à se dérober et se passer la responsabilité , dit-elle.

Pour le moment, l'ouverture des trois centres de prévention des surdoses qui avaient été approuvées à Parkdale, St. Catharines et Thunder Bay est mise en veilleuse. Le ministère de la Santé n'a pas encore non plus prévu de traiter les demandes concernant l'ouverture de cinq autres centres.

La Société de prévention des surdoses demande au gouvernement fédéral de lui accorder des exemptions provisoires et du financement pour ouvrir les trois centres qui avaient été approuvés.

L'organisme réclame également un processus accéléré d'examen des demandes pour les cinq autres centres de prévention des surdoses en Ontario suspendues en attendant la décision du gouvernement provincial.