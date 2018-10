L'entreprise promet la création de 300 emplois en haute technologie d'ici cinq ans. L'annonce a été faite en conférence de presse mardi matin.

Ce centre sera spécialisé « en transformation numérique et en innovation et ciblera plus particulièrement les secteurs financier et manufacturier et le commerce de détail », indique-t-on dans un communiqué.

CGI s'implantera dans le Carrefour de la nouvelle économie.

Il s'agit du septième centre d'excellence de CGI au Québec. L'entreprise est présente à Québec, Saguenay, Sherbrooke, Québec, Shawinigan, Montréal et Gatineau. Au total, 7500 personnes y travaillent.