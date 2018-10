Les noms des candidats et candidates élus apparaîtront en caractères gras quand les résultats seront confirmés.

RÉGION URBAINE - 4 POSTES

Les candidats :

Jean-Michel Beaudry (sortant)

Jonas Desrosiers

Gérard Massé

Laurent Poliquin

Sylvie Schmitt

Michel Simard (sortant)

RÉGION EST - 3 POSTES

Les candidats :

Yolande Dupuis (sortant)

Adrien Grenier (sortant)

Paul La Rocque

Dave Vielfaure

Dans les deux autres régions de la DSFM les candidats ont été élus sans opposition. Ce sont Joël Lemoine et Denis Clément dans la région Sud et Bernard Lesage et Antonio Simard dans la région Nord-Ouest.