Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

La nuit tombe sur la ville de Toronto et Thomas Guillot attend patiemment les parents venus assister à la soirée curriculum du Collège Français.

Le candidat de Toronto Centre qui en est à ses premiers pas en politique arpente le trottoir devant l’école avec ses dépliants fermement en main.

Le Conseil scolaire Viamonde a adopté de nouveaux règlements en février qui lui interdisent notamment d’approcher les parents sur le terrain des écoles.

Ces mesures ne sont pas uniques à Viamonde. La province de l’Ontario a demandé à tous les conseils scolaires francophones et anglophones de préciser l’utilisation de leurs ressources durant la période électorale.

Geneviève Oger, qui brigue le siège de Toronto Ouest pour la première fois, déplore l’application stricte des règlements de Viamonde.

Par exemple, selon la candidate, le conseil scolaire ne permet pas que des débats, auxquels seraient invités tous les candidats, se tiennent dans leurs écoles.

Mme Oger souligne que les candidats francophones sont désavantagés par rapport à leurs homologues anglophones.

Ceux-ci peuvent tenir des débats dans leurs écoles et faire campagne aux côtés d’un conseiller municipal.

Par ailleurs, les secteurs électoraux anglophones sont au moins quatre fois plus petits, ce qui rend le porte-à-porte plus facile.

Youssouf Kalogo se présente comme conseiller scolaire pour Viamonde dans le secteur de Toronto Est.

Selon lui, il est difficile pour un nouveau candidat de joindre les parents. Il a aussi peu de visibilité comparativement au conseiller scolaire en poste qui sollicite un deuxième ou un troisième mandat.

Le Conseil scolaire Viamonde a approuvé le 23 février 2018 des règlements pour assurer son impartialité lors des élections scolaires.

La section 1.3.1.4 stipule :

« Entre le 15 août et le jour du vote de l'année d'élection scolaire, le Conseil, dans la mesure du possible, évite de faire des annonces ( p. ex., ouverture, agrandissement, ou construction d'école) qui pourraient être perçues comme favorisant le membre du Conseil en poste, si ce membre se présente pour réélection. »