S'exprimant devant des journalistes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, avec à ses côtés Nikki Haley, le président a salué l'« incroyable travail » qu'elle a effectué aux Nations unies, sans donner les raisons de son départ.

« C'est une personne de haut calibre, qui comprend ce qui se passe », a dit le président en ajoutant qu'elle allait lui « manquer ».

Il a précisé qu'elle l'avait informé il y a six mois qu'elle voulait quitter son poste et il a souhaité qu'elle reprenne un jour ses responsabilités dans une autre fonction.

L'ambassadrice sortante des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley en discussion avec le président Trump. Photo : Reuters/Jonathan Ernst

Nikki Haley, pour sa part, a déclaré qu'elle ferait campagne pour la réélection de Donald Trump à la présidence en 2020 après avoir encensé son administration qui a fait des États-Unis un « pays meilleur ».

Les États-Unis sont désormais respectés. Tous les pays ne nous aiment pas, mais au moins ils nous respectent et comprennent que le président est sérieux. Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis aux Nations unies

Plus tôt dans la journée, M. Trump avait tweeté qu'il allait faire une « grosse annonce » concernant Mme Haley.

Ce départ s’ajoute à ceux de Gary Cohn, le principal conseiller économique de Donald Trump, de Steve Bannon, conseiller stratégique ou encore à celui de Tom Price, secrétaire à la santé de la Maison-Blanche.

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud avait été nommée à l'ONU quatre jours après l'investiture de M. Trump.

Impliquée dans plusieurs gros dossiers

Nikki Haley a supervisé la sortie des États-Unis du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en le qualifiant par ailleurs de « plus grand échec de l'organisation ».

En plus d'un an et demi à l'ONU, son fait de gloire reste d'avoir uni le Conseil de sécurité à trois reprises, en 2017, pour imposer des sanctions économiques sans précédent à la Corée du Nord.

Elle s'est aussi rendue sur le terrain, en Israël, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo et en Amérique latine.

En plus d'un an et demi à l'ONU, son fait de gloire reste d'avoir uni le Conseil de sécurité à trois reprises en 2017 pour imposer des sanctions économiques sans précédent à la Corée du Nord. Photo : Getty Images/Drew Angerer

Lors de la toute dernière Assemblée générale des Nations unies, elle n'avait ainsi pas hésité à se mêler dans la rue près de l'ONU à des manifestants sud-américains, en utilisant même un mégaphone pour réclamer la démission du président vénézuélien.

Sur la politique étrangère, elle avait « un boulevard », pouvait-on entendre dans les couloirs feutrés de l'ONU.

Ces derniers mois cependant, avec de nouveaux poids lourds entrés au gouvernement comme Mike Pompeo aux Affaires étrangères et John Bolton à la Sécurité nationale, Nikki Haley avait perdu de l'influence et de son aura.

Lors du récent débat sur l'élection du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême, Nikki Haley avait fait entendre sa voix pour souligner l'importance d'être à l'écoute de ses victimes présumées.

Lorsque le New York Times avait publié une lettre anonyme discréditant la capacité à gouverner de Donald Trump, elle avait réagi.

« Je ne suis pas d'accord avec le président sur tout. En cas de désaccord, il existe un bon moyen et un mauvais moyen de le régler. Je décroche l’appelle ou le rencontre en personne », avait-elle dit, ajoutant qu’il était à l’écoute.