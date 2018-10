Jean-Philippe Wauthier, qui coanimait Le beau dimanche avec Rebecca Makonnen, se retrouvera seul à la barre d'une émission quotidienne, dont le nom n'a pas encore été choisi.

« C'est une première de faire ça tout seul, indique l'animateur qui se trouve à Chicago. Que ce soit La soirée est (encore) jeune, Les dieux de la danse ou Deux hommes en or : j'ai toujours été entouré. »

Si le défi d'animer seul du lundi au jeudi semble un défi imposant, Jean-Philippe Wauthier y voit une occasion de faire une émission qui lui ressemble encore plus en laissant une plus grande place à l'actualité et à des invités issus du milieu tant artistique que politique.

Quant à la case horaire du Beau dimanche, aucun autre talk-show ne viendra combler le vide.

Nouvelle vie après Les échangistes

Quant à Pénélope McQuade, qui pilotait Les échangistes, l'animatrice d'expérience aura l'occasion de se lancer dans de nouveaux défis, possiblement à partir de l'automne 2019, indique Dominique Chaloult, directrice générale de la télévision à Radio-Canada.

« On a pris cette décision parce que ça fait huit ans que Pénélope est à la barre d'une émission d'été, explique Mme Chaloult en conférence téléphonique. C'est le temps de rafraîchir la grille d'été. »

Quant aux autres émissions estivales, elles devraient toutes être au rendez-vous avec le retour du beau temps.