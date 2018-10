Le Rock and Roll Hall of Fame a annoncé mardi que 15 artistes ou groupes ont été nommés cette année. Les lauréats seront dévoilés en décembre. L'intronisation est prévue au Barclays Center de Brooklyn en mars prochain.

Six des candidats sont soumis au vote pour la première fois, parmi lesquels, outre Stevie Nicks, les rockeurs britanniques Roxy Music, le groupe de heavy métal Def Leppard, le chanteur de musique country américain John Prine ou encore son compatriote féru d'expérimentation et de technologie Todd Rundgren.

Stevie Nicks a débuté une carrière en solo en 1981 tout en restant membre de Fleetwood Mac, dont l'album Rumours (1977) est le cinquième le plus vendu de tous les temps. Elle a intégré en 1974 ce groupe formé sept ans plus tôt à Londres, et a publié en solo huit albums enregistrés en studio.

Le groupe Fleetwood Mac, déjà intronisé au Temple de la renommée du rock and roll. Photo : Getty Images/Ebet Roberts/Redferns

Pour envisager d'entrer dans le prestigieux panthéon, un artiste ou un groupe doit avoir publié un disque au moins 25 ans auparavant.

Radiohead, Janet Jackson et The Cure font partie de ceux qui sont de retour parmi les finalistes.