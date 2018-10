Ce projet pilote visait à tester le recours au sel et au chlorure de calcium pour faire fondre la neige sur les chaussées. Une démarche qui peut avoir des effets négatifs sur les véhicules, le sol et les plantes situées à proximité des routes.

La municipalité, qui souhaite étendre l’application de chlorure de calcium sur près de 295 kilomètres d’asphalte à Edmonton, désire faire plus de tests pour mieux évaluer les risques que présente cette technique.

Plus efficace que le sel et moins néfaste pour la végétation, le chlorure de sodium est épandu sur les routes avant les tempêtes pour faciliter le déblaiement de la neige. Cette méthode soulève des inquiétudes dans l’industrie automobile qui redoute les effets corrosifs du chlorure de sodium sur les voitures et les chaussées.

Le conseiller Mike Nickel affirme que l'utilisation de chlorure de calcium avait provoqué plus de plaintes à son bureau que tout autre programme municipal.

« Beaucoup de gens, que ce soit des habitants ou des gens dans le domaine industriel, nous ont demandé de mettre fin au programme dès maintenant », dit-il.

Aussi, l’étalement de ce produit sur les routes a occasionné certains problèmes l’an dernier, explique le conseiller Tim Cartmell, qui émet lui aussi certaines réserves quant à l’utilisation du chlorure de sodium.

En plus de l’avenir de ce projet pilote, la Ville étudiera un nouveau plan pour améliorer le déneigement à Edmonton. Elle entend prioriser le déblaiement des trottoirs et du réseau cyclable pour qu’il soit effectué au maximum 24 heures après la fin d’une tempête, contre 48 heures actuellement.