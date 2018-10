Save the Drive est une nouvelle application mobile qui souhaite devenir l'équivalent de la compagnie Skip the Dishes, en ce qui a trait au cannabis.

Les clients utiliseront leur téléphone pour parcourir l'inventaire des points de vente, placer leur commande et effectuer un paiement. Un livreur ira au magasin avec la liste du client et lui apportera sa commande à la porte.

« Nous ne vendons pas de cannabis », explique Chanel Graham, présidente-directrice générale de Save the Drive, basée à Edmonton et qui souhaite lancer son entreprise dans six villes canadiennes.

« Nous offrons un service commercial », ajoute-t-elle.

Des questions en suspens

La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba (RAJC) n'est pas du même avis.

En vertu de la réglementation provinciale, seule un des rares détaillants autorisés peut exploiter une boutique en ligne une fois que la marijuana peut être vendue légalement le 17 octobre.

Chanel Graham ne voit pas son application pour téléphone intelligent comme une boutique en ligne. Selon elle, même si les clients peuvent consulter les stocks et choisir ce qu’ils veulent acheter, la transaction ne s’effectue pas avec Save the Drive, mais plutôt avec le comptoir de vente.

Chanel Graham, PDG de Save the Drive, affirme que les clients devront fournir une pièce d'identité pour recevoir du cannabis. Photo : Radio-Canada

« Vous passez une commande pour que quelqu'un aille faire vos achats pour vous », explique-t-elle.

Contrairement à Skip the Dishes, le service ne se fait pas en partenariat avec les fournisseurs de cannabis. Save the Drive ne donne pas une partie de ses revenus aux points de vente et ne travaille pas avec eux pour élargir l’offre des produits disponibles sur l’application.

Ce seront les livreurs, aussi appelés « acheteurs personnels », qui auront la tâche de mettre à jour la liste des produits offerts par les fournisseurs sur l’application.

Chanel Graham s'attend à avoir une vingtaine de conducteurs sur les routes de Winnipeg. Les clients devront payer jusqu'à 7 $ par livraison.

L'aspect légal de l'application

Une interprétation de la loi permettra de dire si Save the Drive est autorisé à offrir ce service, selon Kristianne Dechant, responsable des communications à la RAJC. Selon la loi manitobaine, les consommateurs peuvent uniquement acheter à un lieu de vente autorisé.

Une seule phrase détermine la marche à suivre en matière de vente de cannabis en ligne dans la loi. « Le détenteur d’une licence ne peut accepter que des commandes en ligne soumises sur un site Internet exploité par le détenteur de la licence », peut-on lire.

Cependant, un professeur d’administration à l'Université du Manitoba, Sean MacDonald, croit que Save the Drive respecte la loi provinciale, mais il est un peu incertain.

Je pense que nous avons besoin d’éclaircissements. Si ce n’est pas par le gouvernement, ça devrait venir des tribunaux. Sean MacDonald

Il trouve regrettable que la RAJC ne soit pas en mesure de dire si une entreprise est conforme à la loi.

Selon Kristianne Dechant, toute personne livrant du cannabis se doit de vérifier l'identité des clients pour s'assurer qu'ils ont 19 ans ou plus. Le point de vente sera tenu responsable si un acheteur ne respecte pas cette stipulation.

Avec les informations de Ian Froese de CBC News