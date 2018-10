Ce vol a eu lieu vers 2 h 30 au Salon de paris, situé au centre commercial Les Tourelles sur la rue King. Un homme, âgé d'une quarantaine d'années, s'y est présenté armé d'un pistolet. Il s'est emparé du comptoir-caisse et s'est enfui à pied.

Selon le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier, ce serait le même individu qui serait l'auteur des trois autres vols qualifiés perpétrés depuis le 1er octobre. « C'est la même description de l'individu et c'est le même modus operandi. On parle d'un homme qui est habillé d'un manteau et d'un chandail à capuchon. »

Deux dépanneurs, un sur le chemin de Saint-Élie et l'autre sur le boulevard Jacques-Cartier, ont été la cible de ce dernier dans la nuit de vendredi à samedi. La semaine dernière, le suspect aurait effectué le même délit dans un dépanneur de la rue Galt Ouest.

Malgré tout, les policiers ont peu d'indices pour retrouver le suspect.

Le SPS profite de l'occasion pour rappeler aux propriétaires et gérants de commerce d'être vigilants la nuit et d'appeler la police au moindre doute.