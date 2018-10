Les pompiers ont trouvé le corps inanimé alors qu'ils combattaient les flammes. La victime a été transportée au CLSC de Grande-Vallée pour être identifiée. Pour l'instant, la SQ ne veut pas s'avancer sur la cause exacte de la mort de cette personne selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron.

Est-ce que la personne était décédée avant le début de l’incendie ou est-ce que la victime est décédée à cause des flammes ou de la fumée ? Ça, on ne le sait pas encore. Claude Doiron, porte-parole, Sûreté du Québec

L'incendie a éclaté tôt mardi matin. Photo : Mélanie Clavet

Le porte-parole précise que la cause de l'incendie sera connue plus tard. Nos enquêteurs sur les crimes majeurs mènent cette enquête avec un technicien du service de l’identité judiciaire. Ils vont ensemble tenter d’identifier la cause du sinistre. Possiblement qu’il va y avoir une autopsie qui va être pratiquée sur le corps de la victime, mais au moment où on se parle, l’enquête ne fait que débuter.

Il n'y aurait pas d'autres occupants dans la résidence.

D'autres informations à venir.