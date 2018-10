C’est « une personne proche de l’enquête » qui aurait transmis ces images de surveillance au quotidien américain, qui ne donne pas davantage de détails.

L'’image a été captée le 2 octobre en après-midi, à l’arrivée du journaliste au consulat saoudien. Ce collaborateur du Washington Post n'a plus été revu depuis.

D'après des sources gouvernementales turques citées par l’Associated Press, Jamal Khashoggi pourrait avoir été assassiné à l’intérieur du consulat.

Or, ce n'est que ce matin que les Saoudiens ont autorisé la police turque à fouiller les lieux. « Le bâtiment consulaire sera fouillé dans le cadre de l'enquête », bien qu'il bénéficie d'un statut d'extraterritorialité, a déclaré en matinée un porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères.

De nombreuses caméras pointées sur le consulat

Selon le Washington Post, au moins six caméras de sécurité sont orientées sur l'entrée du consulat saoudien, dont certaines sont opérées par la police turque. Quatre autres caméras sont quant à elles pointées vers le garage et la sortie arrière de l'immeuble.

À cela s'ajoutent trois autres caméras sur la rue derrière l'immeuble, installées aux abords d'une école primaire.

Les images de toutes ces caméras auraient été saisies par les services de renseignement turcs, ajoute le Washington Post.

Or, selon Ankara, sur aucune des images captées on ne voit ressortir Jamal Khashoggi du consulat saoudien, ce qui fait croire aux autorités turques qu'il a été supprimé sur place.

Des faits troublants

Selon des informations publiées par le quotidien progouvernemental Sabah, deux avions privés appartenant à une entreprise proche du gouvernement saoudien ont atterri à Istanbul le 2 octobre et en sont repartis le même jour, l'un vers Dubaï aux Émirats arabes unis, l'autre vers l'Égypte. Le groupe aurait par ailleurs réservé des chambres d'hôtel près du consulat saoudien, mais n'y aurait pas dormi.

Autre fait intéressant, tous les employés turcs de la résidence du consul saoudien, située tout près du consulat, auraient tous bénéficié d'une journée de congé impromptue le jour de la disparition de Khashoggi.

Six véhicules ont également été vus sortant du consulat deux heures et demie après que Khashoggi y soit entré, rapporte le quotidien turc Sabah, selon qui il serait également possible que le journaliste n'ait pas été tué, mais plutôt exfiltré du pays.

Sur cette image transmise au Washington Post, par une « source proche de l'enquête », on aperçoit un homme identifié par le journal comme étant Khashoggi entrer dans le consulat saoudien à Istanbul. Photo : The Associated Press/The Washington Post

Ryad maintient sa version des faits

Le gouvernement saoudien, qui n’a fourni jusqu’ici aucune preuve ni images montrant Jamal Khashoggi ressortir de l’édifice, a rétorqué que les allégations de la police turque voulant qu’il a fait assassiner le journaliste sont « sans fondement ».

Selon les autorités consulaires saoudiennes, le bâtiment qui abrite le consulat comporte d’autres portes par où Jamal Khashoggi a très bien pu sortir, assurant que l’homme avait bel et bien quitté l’édifice mardi dernier, une trentaine de minutes après y être entré.

Si l'histoire des Saoudiens voulant qu’il soit ressorti après une demi-heure est vraie, ils devraient avoir des documents, des preuves et des bandes vidéo pour soutenir cette version. Fred Hiatt, éditeur de la page éditoriale du Washington Post

Après plus d’une semaine sans nouvelle de Jamal Khashoggi , le bureau des Nations unies pour les droits de l’homme a appelé mardi la Turquie et l’Arabie saoudite à ouvrir une enquête sur sa disparition.

« Si les rapports sur sa mort et les circonstances entourant sa disparition sont vrais, c’est vraiment choquant », a affirmé Ravina Shamdasan.

Documents de divorce

Un manifestant tient une photo du journaliste saoudien Jamal Khashoggi lors d'une manifestation devant le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, le 5 octobre 2018. Photo : Reuters/Osman Orsal

Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien de 59 ans qui collabore régulièrement avec le Washington Post, s’était rendu mardi dernier au consulat saoudien en Turquie pour y obtenir des documents attestant son divorce. L’homme comptait se remarier avec une citoyenne turque.

Cette dernière, qui l’attendait sur le trottoir devant l’édifice, ne l’a jamais revu. C’est elle qui a alerté les autorités.

Selon sa fiancée, le journaliste s’était déjà rendu au consulat pour obtenir ces documents une semaine avant sa disparition. On lui avait alors dit de repasser sept jours plus tard « pour préparer son enlèvement », d’après la femme qui devait l’épouser bientôt.

L'idée qu’un gouvernement attire l'un de ses propres citoyens sur sa propriété diplomatique dans un pays étranger pour l'assassiner sous prétexte qu’il a exprimé pacifiquement des opinions est inimaginable. Fred Hiatt, éditeur de la page éditoriale du Washington Post

Erdogan somme les Saoudiens de s'expliquer

Cette affaire est prise très au sérieux par les autorités turques qui somment les Saoudiens de présenter des preuves de ce qu’ils allèguent.

Après avoir convoqué l’ambassadeur saoudien dimanche dernier pour obtenir des explications, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi que c’est aux Saoudiens qu’il incombe de prouver que Jamal Khashoggi est ressorti vivant de leur consulat.

« Vous n'avez pas de caméras ou d'autres des choses? », a demandé le président en conférence de presse ors d’une visite en Hongrie.

« Pourquoi est-ce que vous ne fournissez pas les preuves? Vous devez le faire », a-t-il poursuivi.

Jamal Khashoggi était un journaliste bien connu pour ses positions parfois critiques envers le gouvernement de l’Arabie saoudite, notamment sur la guerre que le royaume mène au Yémen.

L’homme avait également dénoncé le conflit diplomatique de son pays avec le Canada ainsi que l’arrestation de militantes des droits et libertés à la suite de la levée de l’interdiction de conduire pour les femmes.

Khashoggi vivait en exil volontaire aux États-Unis depuis un an lorsqu’il est disparu.