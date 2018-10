Ces classements de pollueurs sont le fruit du travail du mouvement Break Free From Plastic qui a procédé à 239 opérations de nettoyages de plages dans 42 pays au cours de la Journée internationale de nettoyage du 15 septembre dernier.

Les emballages de nourriture, des bouteilles de plastique, des tasses, des bouchons et des sacs d’emplettes en plastique constituent les types de produits de plastique les plus communément trouvés sur les plages nettoyées par l’organisme environnemental.

À l’échelle internationale, l’organisme a répertorié quelque 187 000 types de déchets plastiques. Le polystyrène et le polyéthylène sont les deux types de plastiques les plus retrouvés. Ces matériaux entrent dans la fabrication des bouteilles de plastique, de divers contenants et d’autres types d’emballages.

Les cinq plus grands pollueurs sont respectivement responsables de 40 % et 42 % des déchets de plastique identifiables retrouvés sur les plages du monde (Nestlé, Tim Hortons, McDonald, Starbucks et Coca-Cola) et du Canada (Nestlé, Tim Hortons, PepsiCo, Coca-Cola et McDonald).

La seule façon de freiner la pollution plastique est en incitant les compagnies à éliminer leur production de plastique à usage unique. Sarah King, Greenpeace Canada

En Amérique du Nord, les sociétés Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont à l’origine de 64 % des déchets répertoriés avec une marque identifiable alors que ces trois mêmes pollueurs émettent 70 % des déchets retrouvés en Amérique du Sud.

Les résultats canadiens permettent de conclure que le fait qu’un produit soit recyclable ne garantit pas qu’il ne se retrouvera pas sur une plage plutôt que dans un centre de tri.

« Les enquêtes de marques fournissent des preuves irréfutables quant au rôle que jouent les grandes multinationales qui fabriquent tout ce plastique jetable », explique la responsable de la campagne Océans et Plastiques de Greenpeace Canada, Sarah King.

De toute évidence, les nettoyages et le recyclage ne peuvent contenir le flot incessant de plastique à usage unique que continuent de produire ces multinationales. Sarah King

Plus de détails à venir...