Le P.E.I. Ocean View Resort & Golf de Summerside a reçu un appel de l’homme de 70 ans à 16 h 30, dimanche soir. Il golfait seul et au 12e trou, il a expédié sa balle dans le bois à proximité. Après des recherches infructueuses, il a tenté de revenir au vert, mais s’est rendu compte qu’il était perdu.

Il a alors appelé la boutique du club de golf avec son cellulaire. La réception était toutefois mauvaise et la communication a été interrompue.

[...] Nous n’avons pas réussi à le joindre de nouveau, raconte Dallas Desjardins, le vice-président du club. Nous connaissions le bois où il se trouvait et son étendue, alors nous nous sommes mis à chercher.

Les recherches initiales n’ont pas permis de localiser l’homme, mais celui-ci a réussi à joindre de nouveau les sauveteurs qui lui ont recommandé de ne pas bouger de l’endroit où il se trouvait.

6 heures de recherches

Au cours des six heures suivantes, des pompiers, des policiers et des membres de l’équipe provinciale de recherche et sauvetage ont ratissé 40 hectares de terrain, à l’aide d’un chien renifleur. Sans succès.

Il commençait à faire noir, la forêt était dense, les conditions n’étaient pas très bonnes pour le chien , explique l’agent Roman Grygorchuk de la GRC.

Les sauveteurs ont demandé aux résidents de la région d’allumer leurs lumières extérieures pour que l’homme perdu puisse s’orienter s’il les voyait.

Ils l’ont finalement retrouvé vers minuit trente.

Il n’avait pas souffert de sa mésaventure et a pu rentrer chez lui, sans recevoir de soins.