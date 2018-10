L’équipe a obtenu trois fois plus de lancers au but que ses adversaires, qui n'ont jamais été dans le coup. Pour les Cataractes, il s’agissait d’une septième défaite consécutive.

Dimanche, l'Océanic a facilement battu le Phoenix de Sherbrooke par la marque de 7 à 2. Une récolte de quatre buts sans réplique en 3e période a scellé l’issue du match. Dmitry Zavgorodniy s’est illustré avec trois buts et une mention d’aide.

L’équipe rimouskoise occupe maintenant la 5e place au classement avec six victoires et deux défaites. L’ailier gauche Dmitry Zavgorodniy se situe au 2e rang des marqueurs avec sept buts et huit passes.