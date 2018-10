En Ontario, deux femmes ont découvert qu'elles étaient demi-soeurs après avoir fait une recherche généalogique à deux ans d'écart.

Stacey Kennedy, 45 ans, vit à Ottawa, et Kim McFarlane, également âgée de 45 ans, vit à Kingston, en Ontario.

Stacey Kennedy pensait connaître tous les membres de sa famille : sa mère, son père et le frère avec lequel elle avait grandi. En 2016, une publicité pour le site de généalogie AncestryDNA a attiré son attention et elle s'y est inscrite et a passé un test.

Vous voyez ces publicités où quelqu'un se dit italien et qui se révèlent être écossais ou d'une autre origine. Je me suis dit que je serais peut-être aussi surprise , raconte Mme Kennedy.

Les résultats qu'elle a obtenus environ six semaines plus tard n'ont rien donné d'extraordinaire et Mme Kennedy a repris tranquillement sa vie à Ottawa.

Pour sa part, Kim McFarlane a grandi en sachant qu'elle avait été adoptée, mais elle ne connaissait pas grand-chose de sa généalogie.

Au fil des années, des gens lui demandaient si elle était autochtone, grecque ou asiatique. Elle s'est donc inscrite pour passer une un test ADN en mars de cette année. Elle a prélevé sa salive qu'elle a mise dans un tube à essai et l'a envoyée pour analyse.

Une découverte étonnante

En avril, les résultats de la généalogie de Mme McFarlane sont tombés. Elle est britannique, irlandaise et partiellement scandinave. Un autre courriel de AncestryDNA est apparu dans son compte.

Au même moment, Mme Kennedy, qui avait reçu ses résultats deux ans plus tôt, a reçu aussi un autre courriel de la part de la société.

Les deux femmes ont été informées qu'elles avaient un lien de parenté proche, peut-être cousines germaines de leur côté paternel, et chacune d'elle a reçu le nom de l'autre.

J'ai envoyé un message en privé par l'intermédiaire de AncestryDNA pour lui demander qui elle était , explique Stacey Kennedy en parlant de Kim McFarlane.

Dans sa quête pour découvrir son histoire, Mme McFarlane avait ouvert son dossier d'adoption, découvrant ainsi le nom de sa mère biologique. Cette femme a dit à McFarlane le nom de son père, dont le nom de famille correspond à celui de Kennedy. Le nom du père de Mme McFarlane était Kennedy.

Stacey Kennedy savait que ses parents s'étaient séparés avant sa naissance, se sont retrouvés quelque temps avant son premier anniversaire et ont divorcé quand elle était adolescente.

J'étais juste abasourdie. La mâchoire m'en est tombée, j'étais choquée , poursuit Mme Kennedy. Mais ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai une demi-soeur. J'ai toujours voulu une soeur.

Quarante-cinq ans plus tard, je découvre que non seulement j'ai une demi-soeur, mais elle a à peu près mon âge Stacey Kennedy

Kim McFarlane n'avait pas imaginé qu'elle pourrait avoir un frère ou une soeur.

J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ... oh, oui, j'ai une demi-soeur et son frère , souligne Mme McFarlane.

Kim McFarlane, à gauche, et Stacey Kennedy se sont rencontrées pour la première fois en juin après avoir découvert par l'intermédiaire de AncestryDNA qu'elles étaient des demi-sœurs. Photo : Radio-Canada/Kimberley Molina

Les grandes découvertes ne sont pas si rares

Avec la popularité croissante des tests généalogiques et ADN, les gens doivent savoir à l'avance qu'ils peuvent en apprendre beaucoup plus sur leur famille, souligne Mags Gaulden, fondatrice de Grandma's Genes, une société d'Ottawa spécialisée dans la généalogie génétique.

Ce n'est pas toujours aussi simple que de savoir que l'on est Irlandais après s'être cru Italien, indique Mme Gaulden. Elle a connu des moments difficiles : des personnes qui apprennent qu'un cousin est en fait un frère ou une sœur, ou que leur parent n'est pas un parent biologique.

Ces types de révélations inattendues peuvent avoir un effet psychologique énorme, poursuit-elle.

Chaque fois que vous faites ce genre de découverte, vous devez la prendre avec douceur, lenteur, avec beaucoup de respect, pour que vous ne causiez pas de dissensions dans une famille Mags Gaulden, fondatrice de Grandma's Genes

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens cachent parfois des informations, par exemple il s'agit d'essayer de se conformer aux normes de la société ou ne pas vouloir divulguer une grossesse hors mariage. Et parfois, les parents biologiques d'enfants adoptés ne veulent tout simplement pas être retrouvés, explique Mme Gaulden.

Pour leur part, Stacey Kennedy et Kim McFarlane se sont rencontrées il y a à peine quatre mois, mais leur lien s'est renforcé.

Ça n'a pas été facile. Elles ont dû en informer leurs familles, y compris la mère de Mme Kennedy, qui ne savait absolument pas que son ex-mari avait eu une autre enfant.

Mme Kennedy n'a pas encore dit à son père qu'elle avait trouvé Kim McFarlane et elle s'attend à ce que la conversation soit embarrassante.

Avec les informations de Kimberley Molina