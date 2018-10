Dans une publication Facebook, le comité critique la décision de l’évêque de Bathurst, Daniel Jodoin, de favoriser la démolition des ruines de l’église, afin d’en construire une nouvelle, mais plus petite.

Selon le comité, l’évêque a réitéré sa position dimanche lors d’une messe à Bas-Caraquet.

La population doit être consultée, juge le comité

La présidente du comité, Lucie Lebouthillier, critique durement l’évêque. Elle affirme qu'il a pris cette décision sans avoir consulté la population.

Nous on s'est fait dire par les instances religieuses que les gens seraient consultés et que toutes les options seraient considérées. Lucie Lebouthillier, présidente du comité de sauvegarde de l'église de Bas-Caraquet

Elle souhaite que les documents et rapports qui ont mené à cette décision soient rendus publics pour que la population puisse avoir un aperçu des solutions de rechange possibles. On veut bien croire que c'est ça la situation, sauf que le rapport, on n'a pas pu l'obtenir.

Toutes les discussions se sont faites derrière des portes closes , allègue-t-elle.

La tour en pierres du clocher de l'église de Bas-Caraquet est toujours debout. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Elle souligne que ces dernières années, plusieurs citoyens ont fait des efforts pour trouver le financement afin de restaurer l’église. C'était avant qu’elle soit ravagée par les flammes.

Si vous avez mis 50 000 $ dans l’église et que du jour au lendemain, on décide que l’on jette cela à terre, et que l’on ne vous a pas informé, je pense que vous ne seriez pas très impressionné.

Une position connue

Ce n’est pas la première fois que Daniel Jodoin appuie l’option de la démolition. Cet été, au lendemain de l’incendie, il avait affirmé vouloir construire une nouvelle église au lieu de reconstruire l’actuelle.

L'évêque de Bathurst, Daniel Jodoin Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Il avait alors affirmé n’avoir pas assez d’argent pour la reconstruction, et ce, même avec les indemnités qui seront versées par les assurances à la suite du brasier.

Mais [ce sera] suffisant pour avoir une belle petite église pour les gens d’aujourd’hui, avec une taille qui est acceptable , avait-il alors déclaré.

Le diocèse de Bathurst n’a pas fait suite à notre demande d’entrevue, lundi.

Une réunion publique

Lucie Lebouthillier affirme qu’une réunion publique est envisagée par le diocèse pour discuter de l’avenir de l’église.

Elle déplore toutefois qu’une décision semble avoir été prise avant la tenue de cette réunion.

C’est dommage, on met la charrette avant les boeufs. Habituellement, tu consultes les gens, tu informes les gens et là tu annonces quelque chose.

Selon le comité de sauvegarde, les murs d'enceinte de l'église de Bas-Caraquet semblent, à première vue, encore assez solides pour permettre une reconstruction à l'intérieur. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

L’incendie est survenu le 24 juin dernier. Après une intervention des pompiers, les autorités croyaient l’avoir éteint.

Le brasier a toutefois repris de plus belle pendant la nuit, emportant avec lui l’ensemble de la structure à l’exception des pierres.