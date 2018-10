Le directeur de la division propane à la coopérative, Keith Morin, précise que l’industrie peine à répondre à la demande.

« Les camions font la file pendant quatre à six heures aux terminaux gaziers », écrit-il dans un courriel.

« Il nous a fallu emprunter les camions d’autres succursales et embaucher des conducteurs, mais on n’arrive toujours pas à pourvoir toutes les commandes qu’on reçoit », ajoute-t-il.

Une demande record

En septembre, la demande a explosé, atteignant deux fois et demie la moyenne des dix dernières années.

Le problème est tel, que FCL a tenu à s’excuser auprès de ses clients sur Facebook, précisant que « FCL Propane et la Co-op de Lake Country s’affairent à trouver une solution ».

« On fait ce qu’on peut pour servir nos clients », soutient Keith Morin tout en reconnaissant que ceux-ci « sont mécontents » des problèmes d’approvisionnement, particulièrement en ce « temps des récoltes difficile pour beaucoup d’entre eux ».

Des champs détrempés partout dans les Prairies

Le séchage des grains est essentiel cette année à cause de la pluie et de la neige, rendant les semences récoltées beaucoup plus humides que ce qui est accepté sur le marché.

En Saskatchewan, la région de Melfort est aux prises avec les plus grands besoins de séchage de l’année, mais les séchoirs de Saskatoon, Yorkton et Meadlow Lake fonctionnent aussi à plein régime.

En Alberta, le même besoin se fait sentir aux environs d’Edmonton et Grassland.

La situation est légèrement différente au Manitoba, où les Co-op de Brandon, Winnipeg et Carmen s’affairent à assécher les récoltes de maïs, plutôt que celles de céréales.