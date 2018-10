La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) confirme être en pourparlers avec les divers ordres de gouvernement afin de trouver un nouveau bâtiment pour les élèves de Mont-Bleu dès le retour des Fêtes en janvier.

On demeure optimiste, on pourrait y arriver un peu plus rapidement, mais disons que pour la rentrée de janvier, pour nous, ce serait déjà positif , a fait valoir Jean-Claude Bouchard, directeur général de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais.

Après le choc, les inquiétudes et une certaine contestation, les élèves de l'École secondaire Mont-Bleu reprendront leur cours, après une pause obligée à la suite de la tornade du 21 septembre et d'un incendie qui ont lourdement endommagé l'établissement scolaire.

Tout est fin prêt pour leur rentrée, précise la CSPO.

Les enseignants sont prêts , affirme de son côté la présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, Suzanne Tremblay.

Elle indique que les enseignants de l’École secondaire Mont-Bleu ont intégré pour la première fois leurs nouveaux locaux vendredi. Les enseignants de [l’École secondaire] de l’Île ont fait de la place aux enseignants de Mont-Bleu , dit-elle, indiquant que tout est en place pour l’accueil des élèves.

La présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais, Suzanne Tremblay. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, Mme Tremblay affirme que l’indication de la Commission scolaire voulant que de nouveaux locaux soient mis à la disposition des enseignants et des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu dès janvier est une bonne nouvelle. Ça va permettre de retrouver un horaire qui est beaucoup plus normal, de retrouver un 75 minutes d’enseignement, de retrouver un lieu qui est bien à eux , indique-t-elle.

Contestation

Le déménagement des élèves et des enseignants de l'École secondaire Mont-Bleu n'a pas fait l'unanimité. Une vague de contestation avait d'ailleurs mené à deux manifestations d'étudiants opposés au double horaire.

Près de 200 élèves de l'école secondaire de l'Île manifestent contre l'arrivée des élèves de Mont-Bleu. Photo : Radio-Canada/Florence Ngué-No

Des réunions avec les parents des élèves des deux écoles ont aussi donné lieu à des échanges houleux entre les parents et la direction de la CSPO.

Les élèves de l'École secondaire de l'Île devront étudier en après-midi selon un horaire comprimé pour libérer les matins réservés à leurs camarades de Mont-Bleu.

Ces derniers commenceront mardi matin à 8 h 25, tandis que l'autre groupe débutera à 13 h 10.

Avec les informations de Martin Robert