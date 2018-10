Rémi Bourque a perdu la vie dans un accident de travail en août 2017 à Baie-Comeau.

Le directeur général de la Corporation Véloroute des baleines, Denis Villeneuve, précise la portée de ce geste symbolique posé à la mémoire de Rémi Bourque.

Ce matin, le pavillon d’informations de la Véloroute, qui est situé près de la marina de Baie-Comeau, on lui a mis une belle plaque en aluminium dessus, on l’avait même tout nettoyé, on avait redonné du lustre à la structure d’aluminium, indique Denis Villeneuve. Son épouse, son garçon sont venus avec nous [...] et on a procédé au dévoilement de cette plaque-là.

Plusieurs passionnés de vélo qui ont bien connu Rémi Bourque s'étaient déplacés pour l'occasion. Photo : Gracieuseté de Denis Villeneuve

La plaque qui orne désormais l’un des murs à l’intérieur du pavillon d’information touristique souligne les multiples travaux réalisés bénévolement par Rémi Bourque aux installations de la Véloroute.