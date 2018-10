Le public en général est invité à s’informer sur les services offerts aux jeunes de 12 à 17 ans en visitant les pages web respectives de ces maisons et par le biais des réseaux sociaux.

Selon Claudie Côté Morin, responsable à l’animation de la Jeunathèque d’Amqui, fréquenter une maison de jeunes est bénéfique à plusieurs points de vue.

Des fois il y a des jeunes qui sont peut-être trop gênés ou qui n’ont pas la possibilité de s’impliquer à l’école , indique-t-elle. Nous c’est une clientèle qu’on récupère dans le communautaire et qui s’investit beaucoup.

Claudie Côté Morin mentionne aussi que les Maisons des jeunes favorisent l’inclusion. Selon elle, les jeunes se mélangent plus facilement dans un contexte qui n’est pas scolaire.

C’est beau de voir que les jeunes, dans un contexte qui n’est pas scolaire, se mélangent super bien. Les gangs se mixent et c’est beau à voir , constate-t-elle.

Dans l’Est-du-Québec, on retrouve une trentaine de maisons de jeunes, huit au Bas-Saint-Laurent, quinze en Gaspésie et six sur la Côte-Nord. Elles ont entre autres pour mission de promouvoir et défendre le respect et les droits des jeunes et de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté.

Avec les informations de Jean-Pierre Perouma