Les conseillers du quartier Rideau-Vanier et de Rideau-Rockliffe ont confirmé qu'à partir du 15 octobre, le trajet de la ligne 12 se rendra jusqu'à la rue Bank, mais seulement aux heures de pointe.

Le circuit 12 passe au coeur du quartier Vanier et sur la rue Rideau. Il poursuivait autrefois sa route jusqu'au centre-ville. Cette ligne faisait partie de celles qu'OC Transpo avait prévu raccourcir en octobre.

Au départ, le transporteur avait choisi que l'autobus 12 s'arrête au Centre Rideau et que les gens prennnent ensuite le train léger pour poursuivre leur route.

Comme l'arrivée du train a été repoussée en 2019, le transporteur a ensuite décidé que le trajet de la ligne 12 allait continuer jusqu'à l'intersection des rues Metcalfe et Queen, un compromis qui n'avait pas satisfait les usagers.

Carolyn Lecorre, membre du groupe des usagers du transport en commun de Vanier, souhaite qu'OC Transpo consulte davantage ses usagers. Photo : Radio-Canada

Carolyn Lecorre, membre du groupe des usagers du transport en commun de Vanier, applaudit ces changements, mais elle souhaite que l'autobus 12 s'arrête sur la rue Bank en tout temps et pas seulement aux heures de pointe.

Selon elle, il peut être important pour certaines personnes à mobilité réduite de pouvoir se rendre jusqu'à cette rue en autobus.

Satisfaisant, mais pas parfait

Les conseillers Mathieu Fleury et Tobi Naussbaum jugent qu'il s'agit d'une victoire, mais ils espèrent qu'il y ait des ajustements supplémentaires en janvier.

M. Fleury reconnaît que ces changements ne sont pas parfaits, mais voit d'un bon oeil l'ouverture d'OC Transpo. C’est satisfaisant dans le sens où OC Transpo s’adapte [...] ce n’est pas parfait, mais c’est une étape [pour] démontrer qu’ils écoutent la communauté , a-t-il fait valoir.

D'autres changements seront annoncés par la Ville, mardi. Elle prévoit notamment augmenter la fréquence des autobus sur les lignes 19 et 20.

Pour obtenir les détails qui touchent leur trajet, les usagers pourront prendre connaissance des modifications sur le site Internet d'OC Transpo.

Le point de vue des usagers

Des usagers du transport collectif à Ottawa souhaitent qu'OC Transpo les écoute davantage. Le regroupement des usagers du transport en commun de Vanier soutient que le transporteur ne consulte pas assez ses clients.

Mme Lecore rappelle notamment qu'un des problèmes évoqués à une récente réunion de son groupe était celui de la fiabilité des autobus. [Les usagers] voulaient que le service soit plus pratique [...] on voudrait voir un gel des tarifs ou que ce soit plus abordable pour la population , a-t-elle indiqué.

Nous revendiquons plus que les changements qui ont été apportés. Carolyn Lecorre, membre du groupe des usagers du transport en commun de Vanier

Elle a indiqué qu'une pétition circule pour demander à OC Transpo de faire davantage de consultations, de vraies consultations où [OC Transpo applique] les recommandations du public , a-t-elle fait valoir.

Avec les informations de Roxane Léouzon