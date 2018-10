Un texte de Roxanne Simard

Dans une lettre ouverte adressée à la mairesse de Saguenay, le porte-parole du comité Gilbert Talbot affirme que le service n'a jamais été aussi mauvais.

Il déplore le silence du conseiller municipal et président de la STS, Marc Pettersen, concernant les demandes de rencontre du comité. Gilbert Talbot assure que le comité ne tolèrera plus une telle situation et qu'il est prêt à porter plainte.

La lettre sera lue publiquement lors de la prochaine assemblée du conseil municipal, le 5 novembre prochain.

En avril, la STS avait modifié ses trajets dans l'arrondissement de Chicoutimi dans le but de stimuler l'achalandage. En plus de l'élimination des trajets en boucle, un des principaux changements était l’ajout d’un trajet direct du sud au nord sur le boulevard Talbot.