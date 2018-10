Un texte d'Alix Villeneuve

Gordon Dalzell habite tout près de la raffinerie. Lorsque l’explosion est survenue, il raconte que l’onde de choc s’est fait sentir dans toute sa maison.

À 10 h 15, j’étais en bas. À l’étage, les fenêtres et les murs ont tremblé.

Habitué de vivre à côté de voisin géant, il admet avoir déjà imaginé qu’une telle explosion survienne.

Nous vivons à côté de cette raffinerie - la plus grande raffinerie de pétrole au Canada - depuis 1979. On s'est toujours inquiété qu'un tel événement puisse se produire. Gordon Dalzell, résident près de la raffinerie Irving

La colonne de fumée qui s'échappait de la raffinerie avait beaucoup diminué à l'heure du midi. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Hughes

Saye Gionet est une résidente à quelques coins de rue seulement de la raffinerie. Malgré l’inquiétude générée par l’explosion, elle soutient toujours faire confiance aux autorités et à l’entreprise.

Depuis des années, à chaque fois qu’il y avait un accident, ils ont été en mesure de le contenir et de le contrôler. Saye Gionet, résidente près de la raffinerie Irving

Elle souligne qu'elle fait confiance à l'expérience de l'entreprise. Quand que quelque chose comme ça survient, c’est très rare.

La fumée et les flammes sont visibles à des kilomètres à la ronde. Photo : Gracieuseté Linda Mowery

De son côté, Patrick Sohy habite au centre-ville, à quatre kilomètres de l’incendie. Il pouvait voir de chez lui ses flammes et l’épais panache de fumée découpant le ciel.

Je regardais au loin et je me disais que c’était des centaines de pieds de flammes qui montent.

Malgré la distance, il a préféré ne pas prendre de risque. Il a quitté la maison avec sa famille. On a décidé de partir en voiture , explique-t-il. On est parti dans la nature.

La raffinerie Irving Oil de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, avant l'explosion de ce matin. Photo : Reuters/Devaan Ingraham

Alain Giroux habite lui aussi à quelques kilomètres du lieu de la raffinerie. Habitué de vivre à ses côtés, il admet lui aussi avoir déjà imaginé une telle explosion. C’est une possibilité… c’est une raffinerie.

Il est tout de même resté chez lui lundi. On habite de l’autre côté du vent, on est moins affecté par l’air et les problèmes qui peut y avoir.

La raffinerie Irving est la plus importante au Canada. Elle embauche près de 1400 employés et est en activité depuis 1960.