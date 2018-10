Un texte de Lise Millette

Pour nos jeunes qui arrivent, c’est impressionnant. Ce sont des matchs pas faciles que nous avons eus. Samedi, nous avons rencontré les Spartans d’Almaguin, qui sont les gagnants de la Coupe Russell de l’an passé, et nous avons gagné 3-1 , a affirmé Françoise Éthier, copropriétaire de l’équipe.

Les Pirates évoluent dans la ligue ontarienne. Selon l’un des copropriétaires, Michel Roy, cette greffe était plus naturelle, notamment pour des raisons géographiques, le Témiscamingue bordant la frontière avec l’Ontario.

On se déplace beaucoup et nous allons aussi régulièrement vers les Titans, qui jouent à Témiscamingue. Ce sont nos rivaux, mais on va les voir, même quand ils ne jouent pas contre nous. Ça rassemble beaucoup le Témiscamingue et c’est une fierté , enchaîne Michel Roy, qui est également maire de Ville-Marie.

Les Pirates de Ville-Marie démarrent leur deuxième saison comme leur première par une victoire sur les Les Titans de Témiscaming Titans Junior"A" Team: 7-4 pic.twitter.com/rUEcemdr0Q — Michel Roy (@michelroy69) 8 septembre 2018

Une fierté régionale

Les Pirates de Ville-Marie attirent un public fidèle à l’aréna du Frère Arthur-Bergeron. Les joueurs y sont accueillis comme de véritables vedettes locales. Pour Michel Roy, le fait d’avoir recruté de nombreux joueurs de la région explique cet attachement des partisans.

Il ne faut pas se cacher qu’au Témiscamingue, ou même en Abitibi, les jeunes d’un certain calibre s’en allaient jouer ailleurs, dans la région de Montréal par exemple. Ils sont partis jeunes et n’ont jamais eu la chance de jouer à un niveau élevé au Témiscamingue. Revenir jouer chez eux à 19, 20 et 21 ans, devant leurs parents, leur famille, leurs amis, on est content de les rapatrier chez-nous , affirme Michel Roy.

Dans l’équipe, 17 joueurs proviennent de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette imposante délégation régionale est composée de hockeyeurs d’ Amos, de Ville-Marie, de La Sarre, de Laverlochère, de Notre-Dame-du-Nord, de Saint-Bruno-de-Guigues, de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda.

Si l’équipe compte plusieurs joueurs de la région, ce qui renforce le sentiment d’appartenance envers l’équipe, les Pirates ont aussi dans leur rang trois joueurs venus de France. Hugo Blum, premier marqueur, est originaire de Chambéry, Maxime Burellier de Rennes et le défenseur Allan Villand, portant le numéro 97, vient de Grenoble et est hébergé chez Françoise Éthier.

Il connaissait déjà notre numéro 6, Hugo Blum, l’intégration à la maison s’est très bien passée. Il fait partie de la famille , assure Mme Éthier.

Une année pour former la relève

Pour la saison 2018-2019, l’équipe a su conserver 12 joueurs qui font office de vétérans. Ces joueurs d’expérience quitteront l'équipe parce qu’ils sont âgés de 21 ans, âge maximum pour évoluer dans le Junior A. Ces piliers doivent se forger une relève cette année.

L’an prochain, nous perdrons beaucoup de vétérans : Bellerose, Blum, Bégin. Ce sera de garder un bon noyau. On a tout de même beaucoup de jeunes de partout au Québec et de l’Abitibi. On est confiant , tient à assurer Michel Roy.

Et voilà, c'est parti !!!! Année 2018 2019 ...



Un des finalistes au MVP de la GMHL, Nicolas Bellerose revient avec les Pirates! Nicolas est un ailier remarquable et les Pirates sont heureux de le compter parmi eux pour une deuxième année ! # 18 🏒 pic.twitter.com/LRG9XTTDE0 — Michel Roy (@michelroy69) 6 avril 2018

Sur la glace, l’équipe se montre robuste, même si les tous les joueurs ne sont baraqués.

On n’a pas une grosse équipe physiquement, on s’est grossi par rapport à l’an passé, mais les gars travaillent vraiment fort , insiste Michel Roy.

Les prochains matchs à domicile se tiendront les 18 et 20 octobre, à 19h30, à l’aréna du Frère Arthur-Bergeron de Ville-Marie.