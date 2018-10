Un texte de Brigitte Dubé

La Virée proposait une trentaine d’activités reliées au patrimoine vivant, notamment de la musique et de la danse traditionnelles.

Un 5 à 7 avec les Charbonniers de l'enfer Photo : courtoisie Estelle Marcoux

Samuel Téguel n’a pas encore fait de bilan définitif, mais il évalue entre 6000 et 7000 le nombre de personnes qui ont participé à l’une ou l’autre des activités. Ce sont des Gaspésiens en majorité, mais aussi des gens de partout au Québec, des États-Unis et de la France.

Après 18 ans, on avait un peu l’inquiétude d’une baisse de participation, mais c’est tout le contraire. Il y a de plus en plus de monde et beaucoup de l’extérieur, remarque-t-il.

Les Poules à Colin Photo : courtoisie Estelle Marcoux

Pour Samuel Téguel, on peut invoquer diverses raisons pour expliquer cet engouement, mais la principale, selon lui, c’est que la musique traditionnelle suscite la joie.

Il y a de plus en plus de monde à nos veillées de danse. On sent un réel engouement. Les gens ressortent avec le sourire jusqu’aux oreilles. Samuel Téguel, directeur La Virée

Ce qui marque, à chacune des éditions et plus particulièrement celle-ci, c’est cette ferveur, cette joie de vivre, cette communion qu’on ressent autour de notre patrimoine vivant , observe-t-il.

La formation Pete's Posse provient du Vermont. Photo : courtoisie Estelle Marcoux

Même après 18 ans, M. Téguel constate que la magie de la danse traditionnelle québécoise opère toujours.

Danser un set carré avec notre voisin, notre épicier, ou peu importe, ça crée des liens , estime-t-il. Quand on a 300 personnes sur un plancher de danse qui font communion avec les artistes et le calleur, c’est un moment particulier.

Nous, on est là pour créer du lien social et manifestement, les gens ont besoin de se retrouver. Samuel Téguel, directeur La Virée

Le marché public a attiré environ 4000 visiteurs samedi et dimanche. Photo : courtoisie Estelle Marcoux

M. Téguel ajoute que la danse traditionnelle est très inclusive et intergénérationnelle.

Par ailleurs, avec un nombre record de 62 exposants, le marché public constitue un moment fort du festival. Le spectacle des Charbonniers de l’enfer figure aussi parmi les moments marquants.

Les Charbonniers de l'enfer Photo : courtoisie Estelle Marcoux

Cette année, on s’est permis de renouveler l’offre avec une approche plus contemporaine et ouverte sur celle d’ici et d’ailleurs et ça a bien fonctionné , rapporte-t-il.

La formation Rum Ragged de Terre-Neuve Photo : courtoisie Estelle Marcoux

M. Téguel mentionne entre autres la présence d’un groupe de Terre-Neuve, Rum Ragged qui en était à son tout premier spectacle au Québec. À voir le nombre d’albums qu’ils ont vendus, je crois qu’ils ont été très appréciés , avance Samuel Téguel. Les Poules à Colin, de tendance « néo-trad », ont aussi contribué à diversifier la programmation.

La planification est déjà en cours pour un retour de La Virée du 11 au 13 octobre 2019.