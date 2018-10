Le président du conseil d'administration de l’Association des éleveurs de dinde ontariens, Brian Ricker, affirme que les producteurs de dinde seront affectés par cet accord commercial : « Après l’accord de libre-échange avec l’Europe, voici une nouvelle entente qui nous inquiète ».

L’AEUMC redéfinit les droits de passage du lait, des oeufs et de la volaille de part et d’autre des frontières américaine et canadienne. « À la demande des Américains, une brèche a été ouverte dans le secteur en ouvrant une partie du marché, à la hauteur de 5 % », précise Germain Belzile, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Ceci signifie que 5 % des produits des secteurs concernés vendus au Canada proviendront des États-Unis.

Les producteurs canadiens seront sans doute obligés de réduire leur production afin de maintenir une offre égale à la demande, selon M. Belzile.

Je soupçonne que les producteurs canadiens voudront négocier avec le gouvernement fédéral le rachat d’une partie des quotas pour que la production totale disponible sur le marché reste la même et que les prix ne baissent pas. Germain Belzile, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal

Le président du conseil d'administration de éleveurs de dindes ontariens, Brian Ricker, propose quant à lui aux consommateurs canadiens de manger un repas de dinde de plus par mois pour maintenir la production canadienne. « Il faut manger de la dinde sur une base régulière, pas seulement une ou deux fois par année lors d’évènements spéciaux », dit-il.

Une campagne nationale de publicité sera d’ailleurs lancée prochainement pour sensibiliser les consommateurs canadiens.

M. Belzile est sceptique face à l’efficacité d’une telle campagne : « Beaucoup de gens sont en concurrence pour l’assiette des consommateurs. Les gens regardent le prix avant de regarder la localisation de la production ».

Selon l’Association des éleveurs de dinde de l’Ontario, le tiers de la production de dinde au pays se fait en Ontario et la moitié de cette production est destinée aux achats de la période de l’Action de grâces et de Noël.