Lisa Langevin et Daphne Ballard, deux meilleures amies, vont s'affronter dans un combat de trois rounds de 90 secondes. Mon père est mort du cancer il y a neuf ans et je voulais vraiment faire quelque chose de spécial pour lui, surtout qu'il aimait bien les sports et la boxe , explique Lisa Langevin, une avocate d'Ottawa.

La jeune femme a eu l'idée de participer à l'événement après avoir assisté au gala présenté au Hilton du Lac-Leamy, l'an dernier. Je ne l'avais jamais rencontrée. Elle s'est présentée et m'a dit qu'elle allait participer au prochain événement , rigole Scott Whitteker, le directeur et un des cofondateurs de Fight for the cure.

Je n'ai même pas eu un mot à dire sur l'identité de son adversaire, elle savait qui elle allait affronter , poursuit l'ancien boxeur.

Lisa Langevin, lors d'une séance d'entraînement, en septembre Photo : Radio-Canada

Son adversaire dans le ring Daphne Ballard n'était pas gagnée à l'idée lorsqu'elle lui en a parlé. Nous sommes toujours ensemble. Je travaille pour son mari et nous sommes coéquipières au football depuis 20 ans. Nous sommes toujours ensemble, je ne voulais pas me battre avec elle , raconte Daphne.

Lisa Langevin et Daphne Ballard vont s'affronter lors de l'événement Fight for the cure, le 13 octobre prochain Photo : Radio-Canada/Jonathan Jobin

Quand elle m'a parlé de la cause et de tout le bien que fait l'événement, j'ai voulu redonner moi aussi. Daphne Ballard, participante à Fight for the cure 2018

Les deux boxeuses s'entraînent très fort depuis des mois pour être prêtes au duel. Malgré leur horaire occupé, leur travail et leur famille, elles participent à un minimum de trois séances d'entraînement chaque semaine. J'adore qu'on se fasse pousser comme ça. L'entraînement est épuisant, mais aussi très amusant. Un bel esprit d'équipe s'est créé , souligne Daphne.

Daphne Ballard, lors d'un combat simulé, en septrembe Photo : Radio-Canada

Les deux meilleures amies vont-elles arriver à se détester pendant quelques minutes pendant l'événement? Elles croient que cette partie du travail sera plutôt facile. Je suis une mauvaise perdante , s'amuse Daphne, qui fera face à une adversaire motivée. Elle est comme ma soeur, mais je vais être capable de frapper ma soeur pour battre le cancer , image Lisa Langevin.

Je pense que c'est vraiment un privilège d'être les premières femmes à le faire. Oui, c'est un peu stressant, mais on veut que notre combat soit techniquement fort. Lisa Langevin, participante à Fight for the cure 2018

Fight for the cure compte présenter un combat féminin chaque année dorénavant.

Un succès inégalé et des boxeurs au sommet de leur forme

Avec 12 boxeurs amateurs, jamais Fight for the cure n'aura présenté un gala aussi relevé que cette année, selon l'organisateur de l'événement. Les six combats amateurs vont mettre en vedette des athlètes qui n'avaient, pour la plupart, jamais mis les gants auparavant.

Les participants s'entraînent depuis plus de huit mois. C'est notre plus longue période de préparation. Les boxeurs ont eu de petits bobos, mais la sécurité est notre priorité et les participants seront tous en forme , explique Scott Whitteker.

Tous les participants ont en commun un ami ou un membre de leur famille durement touché par la maladie. Mon ami était comme Hulk! Il était policier pour la GRC. Il ne buvait pas, ne fumait pas et mangeait toujours bien. Il est mort du cancer du poumon. Ça m'a frappé très dur. J'ai décidé de faire ce combat pour lui , explique Mitri Nesrallah, dont le cousin a participé au gala en 2017.

Fight for the cure présente des affrontements dans différentes catégories de poids avec des participants qui ont des historiques athlétiques différents.

L'équipe des rouges de Fight for the cure 2018 : Michael Bradley, Daphne Ballard, Donnie Ruiz, Jeff Westeinde, Mitri Nesrallah et Jason Tilley Photo : Courtoisie / Michael Bradley

La finale mettra notamment en vedette l'ancien joueur de football des Renegades d'Ottawa, Donnie Ruiz. Le défi de boxer est super! J'ai un passé d'athlète, mais d'apprendre quelque chose de complètement différent avec des techniques différentes a été tout un défi , dit celui qui a joué cinq ans dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Je crois que mon ancien sport était plus demandant physiquement, mais le football et la boxe sont très similaires au niveau de l'état d'esprit. Donnie Ruiz, ancien joueur de la LCF

Donnie Ruiz, à droite, lorsqu'il jouait avec les Roughriders de la Saskatchewan, en 2006 Photo : La Presse canadienne/Richard Lam

Ruiz devait affronter l'ancien joueur de hockey Matthew Barnaby, mais le natif d'Aylmer s'est retiré de l'événement durant l'été. Il a été remplacé au pied levé par Richard Hiladie, un employé de la compagnie de technologie Assent.

L'équipe des bleus de Fight for the cure 2018 : Wayne Liko, Derek Newberry, Lisa Langevin, Matt Jacques, Scott McRae et Richard Hiladie Photo : Courtoisie / Matt Jacques

Ce dernier n'a visiblement pas peur de relever un défi. Je suis très motivé. Je me lève chaque jour en pensant à ce que je peux faire pour m'améliorer. J'affronte un ancien de la LCF, ça me force à prendre le tout au sérieux. J'apprécie ce défi , souligne celui qui a tout de même l'avantage d'avoir déjà pratiqué la boxe il y a plusieurs années.

L'événement Fight for the cure a permis de récolter plus de 130 000 $ l'an dernier. Les organisateurs de l'événement espèrent cette fois dépasser la marque des 200 000 $.