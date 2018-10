Mme Keesmaat a déclaré lundi que les terrains de golf Don Valley, Scarlett Woods et Dentonia Park, tous situés près des principaux axes de transport en commun et subventionnés par les contribuables, sont très peu fréquentés.

Selon elle, ces terrains de golf devraient être convertis en parcs, en centres artistiques et culturels, en terrains de sport, en patinoires ou en sites de nouveaux centres communautaires, entre autres.

« L'utilisation actuelle de ces sites ne représente tout simplement pas une bonne utilisation des terres publiques, en particulier lorsque la ville gère ces terrains à perte. Nous pouvons faire beaucoup plus avec ces terres et s’assurer qu’elles profitent à beaucoup plus de personnes », a déclaré Mme Keesmaat.

Jennifer Keesmaat avec sa famille le jour de l'Action de grâce. Photo : Radio-Canada

La Ville pourrait faire des consultations publiques dans le but de déterminer l'utilisation optimale de chaque parcelle de terrain, selon elle.

« Quelle que soit la combinaison choisie, le dénominateur commun serait de transformer les terres publiques - où l'utilisation est actuellement hautement exclusive - en zones pouvant bénéficier à la communauté dans son ensemble. »

Mme Keesmaat a déclaré qu'une partie de ces terrains de golf est reliée à des terrains de l'Office de protection de la nature de Toronto et qu'il est donc logique qu'ils puissent être utilisés comme espaces verts.

« Rien de nouveau »

De passage à un dîner traditionnel de l'Action de grâce pour les plus démunis lundi, John Tory a haussé les épaules en réaction à la proposition de Mme Keesmaat.

« Ce n'est rien de nouveau. Nous avons d'ailleurs mandaté une étude en janvier pour examiner la possibilité de reconvertir des terrains de golf », a déclaré le maire sortant.

John Tory de passage à un dîner traditionnel de l'Action de grâce pour les plus démunis à Toronto Photo : Radio-Canada/Paul-André St-Onge

Il a rappelé que les terrains de golf contribuent à la canopée parce qu'ils abritent beaucoup d'arbres.

« Quand elle a mentionné vouloir augmenter la profitabilité de ces terres, j'espère qu'elle ne veut pas dire qu'elles seront vendues à des développeurs pour faire des condos ».