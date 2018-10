The Alice Sanctuary, situé à une soixantaine de kilomètres de Calgary, a dû faire appel aux médias sociaux cette semaine pour obtenir suffisamment de fourrage d'herbes et ainsi protéger les animaux du froid.

Cependant, le mauvais temps ralentit les récoltes et rend le foin plus cher que d’habitude. « L’année dernière, la botte de foin coûtait 8 $ et cette année il faut payer 12 $ », dit la fondatrice du refuge, Janneane Madill.

Le temps hivernal empêche aussi le refuge d’organiser des visites ou des campagnes de souscription, à tel point qu’elles ont dû être annulées cette saison.

Par conséquent, explique Mme Madill, le sanctuaire aura davantage de difficultés à acheter de la nourriture pour animaux et du foin ces prochains mois.

Les récoltes ont aussi été malmenées par les températures douces de l’été, la fumée des feux de forêt en Colombie-Britannique et l’arrivée rapide du froid.