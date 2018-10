Un texte de Louis Garneau

L'objectif avoué est de convaincre les usagers d'une voiture conventionnelle de choisir une voiture plus écologique... qui roule en silence.

La responsable du dossier à la Corporation régionale de l'environnement, Joanie Jacques, y voit un gain économique, mais aussi environnemental.

C'est de leur offrir d'abord l'expérience pour voir si ça pouvait répondre à leurs besoins. On est vraiment inscrits dans une démarche clé en main pour les accompagner. Joanie Jacques, CRECN, projet Rouler vers l'électromobilité

Un propriétaire de véhicule électrique souriant Photo : Courtoisie AVEQ

Pour les entreprises et institutions intéressées de la région Sept-Îles et Port-Cartier, la tournée tire déjà à sa fin. Cependant, elle se déplace d'ici la fin de l'année vers Baie-Comeau et Forestville, où quelques inscriptions sont encore possibles au coût de 150 dollars, pour une semaine.

On parle de moins d'entretien. [...] Il y a beaucoup d'avantages avec la plaque verte, donc il y a des traversiers par exemple qu'on peut prendre sans avoir à payer, des stationnements gratuits. Joanie Jacques, CRECN, projet Rouler vers l'électromobilité

Des véhicules électriques à Baie-Comeau Photo : Courtoisie AVEQ

L'autonomie restreinte (80 km) de certains modèles et la rareté des bornes de recharge demeurent des handicaps dans une région éloignée.

La Corporation souhaite pouvoir répéter cette initiative qui s'inscrit parmi les priorités d'action de la lutte aux changements climatiques.