Cet homme, qui a laissé sa marque dans le monde dans les médias, est décédé le 28 septembre dernier à l’âge de 89 ans.

Jusqu'à tout récemment, on pouvait lire ses chroniques dans le journal Le Quotidien. Il a été journaliste pendant 68 ans.

Le journaliste Bertrand Tremblay. Photo : Radio-Canada

La plume de Bertrand Tremblay a permis de faire avancer les intérêts de la région, souligne son bon ami Gilbert Gravel.

« Lorsque l'Alcan avait décidé de déménager son centre de recherche de l'aluminium à Kingston en Ontario, c'est Bertrand qui a écrit les premiers articles contre ça. Il nous a tous nolisé. On s'est rendu à Kingston et finalement, l'Alcan est revenue sur sa décision et le centre est encore là aujourd'hui. C'est une de ses grandes réalisations », raconte-t-il.

Ses collègues et amis le décrivent comme étant un grand homme.

Je lui dois ma profession de journaliste. Lucien Émond, ex-journaliste

« Je pense que sa qualité première c'est son humanisme. Il savait comment approcher les gens dans les propos difficiles comme dans les propos faciles, il gardait toujours la même tonalité », ajoute son ami et ex-journaliste, Lucien Émond.

Bertrand a été un défenseur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et je pense que toute la communauté lui doit beaucoup. C'est quelqu'un qui a marqué vraiment l'histoire. Michel Gagné, ancien directeur régional de Radio-Canada

Bertrand Tremblay avait tiré sa révérence ce printemps pour des raisons de santé et avait décidé de consacrer son temps à ses mémoires.

Il laisse dans le deuil sa femme et ses quatre enfants.