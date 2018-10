Ils ont aussi d’importantes dépenses médicales non couvertes par l’assurance maladie.

Il s'agit par exemple de Sharlene Lange dont le fils Kutler a été brutalisé chez lui en 2003. Il a désormais des capacités cognitives et physiques réduites.

Son agresseur a été condamné à 11 ans et six mois de prison en plus du temps passé derrière les barreaux.

Cependant, dit Mme Lange, le montant de compensation gouvernemental de 25 000 $ qui lui a été accordé est une « goutte dans l’océan ». Il lui a fallu puiser dans ses économies pour payer à son fils un centre de rééducation et passer son temps à s’en occuper.

En 2014, le gouvernement de la Saskatchewan a augmenté le montant versé aux victimes de crimes violents qui souffrent d’une invalidité à long terme. Ils peuvent obtenir jusqu’à 100 000 $ s’ils ont épuisé toutes les autres ressources, telles que l’assurance emploi.

Mme Lange estime que cette augmentation est une voie dans la bonne direction. Néanmoins, pour un jeune comme son fils, dit-elle, le montant est insuffisant. Il serait préférable qu’il soit protégé financièrement au même titre que les victimes d’accidents de la route.

Selon le ministère de la Justice, le gouvernement de la Saskatchewan a versé 1,2 million de dollars aux victimes d’actes violents en 2017-2018.