Selon les documents obtenus par Radio-Canada, l'ACIE paierait le terrain de 2793 mètres carrés 69 800$. L'offre d'achat sera présentée au comité exécutif de la Ville mardi après-midi.

La communauté est vraiment très heureuse et j'espère que les communautés sherbrookoises, estriennes, québécoises et canadiennes, ça va être un pionnier, un modèle d'intégration , mentionne néanmoins le vice-président de l'ACIE, Madjid Djouaher.