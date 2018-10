Dmitry Zavgorodniy a réussi un tour du chapeau et l'Océanic a mérité un troisième gain de suite, dominant le Phoenix. Alexis Lafrenière, Jordan Spadafore, Cédric Paré et Jordan Lepage ont chacun ajouté un but pour les vainqueurs tandis que leur gardien Colten Ellis a stoppé 26 des 28 tirs dirigés vers lui.

Yann-Félix Lapointe et Bobby Dow ont tous deux inscrit leur premier but de la saison dans une cause perdante chez les Sherbrookois. Brendan Cregan a accordé quatre buts sur 12 lancers avant d'être remplacé par Thommy Monette, qui a concédé trois buts sur les 14 tirs suivants.

La veille, la troupe de Stéphane Julien l'avait emporté 3-2 contre les Cataractes de Shawinigan.

Le Phoenix tentera de retrouver le chemin de la victoire vendredi soir avec la visite des Saguenéens de Chicoutimi.

Un quatrième gain pour les Voltigeurs

À Drummondville, Nicolas Guay a signé un doublé très opportun et les Voltigeurs de Drummondville ont battu les Cataractes de Shawinigan 6-4, dimanche.

Guay a nivelé le pointage 3-3 avant de donner l'avance aux siens, en deuxième période. Il a créé l'impasse sur un rebond à 4:53 avant d'inscrire son deuxième du match 3 minutes plus tard sur un tir de l'enclave.

Les visiteurs ont conservé la priorité, infligeant un cinquième revers d'affilée aux Cataractes. Ceux-ci revenaient à la maison après quatre parties à l'étranger.

Veleno a fourni deux passes avant de mettre la touche finale dans un filet désert, avec huit secondes au cadran.

Cédrick Desruisseaux, Dawson Mercer et Gregor MacLeod ont aussi déjoué Antoine Coulombe, mitraillé de 52 tirs. Daniel Moody a fait 17 arrêts.

Vincent Senez, Mavrick Bourque, Jérémy Martin et Xavier Bourgault ont répliqué dans une cause perdante.