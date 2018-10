À la demande de la soprano espagnole – surnommée « la superba » –, la cérémonie s'est déroulée en privé et dans l'intimité au funérarium de sa ville natale, où résonnaient des arias qu'elle avait chantées.

Son veuf, l'ancien ténor Bernabé Marti, sa fille, la soprano Montserrat Marti, et d'autres proches étaient accompagnés par l'épouse de l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos, Sophie de Grèce, ainsi que par le nouveau chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, et le président indépendantiste de la Catalogne, Quim Torra.

Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez et la reine Sophie d'Espagne lors des funérailles de la cantatrice Montserrat Caballé le 8 octobre 2018 Photo : The Associated Press/Andreu Dalmau