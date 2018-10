Près de 200 participants à une conférence à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, la semaine dernière, ont eu un aperçu de ces avancées, parmi lesquels l’utilisation de lasers et de l’intelligence artificielle.

Le représentant d’une entreprise de l’aérospatiale américaine, Quantum Spatial, a présenté le lidar bathymétrique, qui envoie des rayons laser dans l’eau à partir d’un avion.

Un lidar émet un rayon laser qui pénètre l’eau et cartographie le fond marin , a expliqué Dennis Hall.

D’autres entreprises ont présenté des robots amphibies bardés d’instruments de mesure, capables d’effectuer des sauvetages ou encore des engins qui peuvent recueilli des données en mer de façon autonome pendant des jours à la fois.

Améliorer la sécurité en mer

La sécurité des navigateurs est l’objectif ultime de tous ces nouveaux instruments, affirme Paul Brett, qui dirige l’école de technologie océanique au Marine Institute de Saint-Jean.

Vous pouvez perdre un bateau et les gens à bord si un navire frappe un rocher dans les zones non cartographiées où la navigation est difficile, dit-il. Les véhicules autonomes, par définition, n’ont personne à bord. Ils peuvent donc être envoyés à des endroits plus dangereux.

Le représentant d’une compagnie de robotique de Saint-Jean, Kraken, a présenté le Katfish, une sonde en forme de torpille qui doit être remorquée par un navire. Elle peut cartographier le fond marin avec une très grande précision.

Un outil qui a une forme complètement différente a été développé par l’entreprise québécoise M2Ocean. Il s’agit en fait d’une bouée, la HydroBall, qui peut être traînée par des bateaux de plaisance et qui récolte des données diverses sur l’océan sans aucune intervention des plaisanciers.

La HydroBall peut être traînée par un bateau de plaisance. Photo : Twitter/@TheBroadcastCBC

La simplicité de cette technologie et le fait qu’elle n’exige pas un équipage ou un type particulier d’embarcation permettent à des communautés côtières de s’en servir à bord des embarcations disponibles [...] , a expliqué Kevin Wilson, le PDG de M2Ocean.

Pêches et Océans Canada applaudit d’ailleurs la participation communautaire aux efforts de cartographie marine, a déclaré Geneviève Béchard, directrice générale du Service hydrographique canadien, à la conférence. Ces initiatives, selon elle, sont un bon complément aux investissements du gouvernement fédéral dans les techniques de cartographie de pointe comme les lasers et l’intelligence artificielle.