On ignore encore quand aura lieu la visite de Kim Jong-un en Russie, mais ce sera ­« bientôt », a déclaré Moon Jae-in lors d'une réunion de son gouvernement, au lendemain de la visite du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, dans les deux Corées.

Le président sud-coréen a aussi mentionné que le secrétaire général du Parti communiste chinois chinois, Xi Jinping, allait se rendre sous peu en Corée du Nord. Xi Jinping et Kim Jong-un se sont déjà rencontrés trois fois cette année, mais tous les entretiens se sont déroulés en territoire chinois.

Même une rencontre entre le dirigeant nord-coréen et le premier ministre japonais, Shinzo Abe, est une possibilité, a ajouté Moon Jae-in.

Un ordre nouveau est en train de naître dans la péninsule coréenne. Moon Jae-in, président de la Corée du Sud

Ces visites, dont les détails restent à peaufiner, illustrent bien l'ère d'apaisement dans laquelle sont entrées les deux Corées depuis janvier.

Autre illustration de cette détente : Mike Pompeo a annoncé dimanche avoir accompli des « progrès importants » dans le dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord, affirmant que le président nord-coréen était maintenant « prêt » à autoriser la venue d'inspecteurs internationaux sur le site nucléaire de Punggye-ri, un site souterrain démantelé en mai, pour vérifier si ce dernier avait effectivement été rendu inopérant. Des détails logistiques devront toutefois être réglés auparavant, a-t-il nuancé.

La rencontre, d'une durée de deux heures, a eu lieu à Pyongyang, dans le but de relancer les pourparlers qui piétinaient depuis le sommet historique de Singapour tenu en juin dernier en présence de Kim Jong-un et du président des États-Unis, Donald Trump. Il s'agissait de la quatrième visite de Mike Pompeo en Corée du Nord.

Le secrétaire d'État américain et Kim Jong-un ont aussi « affiné les options » pour le lieu et la date d'un second sommet entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump, a annoncé dimanche le département d'État. Là encore, rien n'a été officialisé, mais les deux hommes ont convenu que l'organisation de ce second sommet devait avoir lieu « dès que possible », a mentionné un porte-parole de la présidence sud-coréen, dimanche.

Il y a cependant loin de la coupe aux lèvres avant de voir les relations normalisées entre la Corée du Nord et les pays membres de la communauté internationale.

Pyongyang demeure notamment sous le coup de sévères sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Moscou et Pékin, qui ont voté en faveur de ces sanctions, viennent néanmoins d'appeler à un relâchement de la pression sur la Corée du Nord.